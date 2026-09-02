A menos de dos semanas de la gran final de Gran Hermano Generación Dorada, la competencia entra en una etapa decisiva. Con cada vez menos participantes, la modalidad de voto positivo vuelve a poner a todas las jugadoras en manos de la audiencia, que deberá elegir quién quiere que continúe en el reality.

La gala de este miércoles tendrá como protagonistas a Mariela Prieto, Yisela “Yipio” Pintos, Solange Gómez Abraham, Luana Fernández, Yanina Zilli y Charlotte Caniggia. Las seis buscan asegurarse un lugar en la recta final, aunque las primeras encuestas que circulan en redes ya permiten imaginar quién podría quedar afuera.

De acuerdo con el relevamiento difundido por GH Trivia, Mariela aparece actualmente como la participante que reúne menos votos a favor. Este resultado la coloca como una de las principales candidatas a abandonar la casa en la gala de este miércoles 2 de septiembre.

Cada vez más cerca de la Final

El escenario genera sorpresa por la presencia de Yanina Zilli en los puestos más bajos de algunas mediciones. La participante venía siendo señalada en distintos sondeos como una de las grandes aspirantes a quedarse con el premio, junto con Sol Abraham y Yipio.

La diferencia entre las encuestas también demuestra que el resultado está lejos de estar definido. Mientras algunos relevamientos favorecen a determinadas jugadoras, otros muestran cambios importantes en las preferencias de los fanáticos de Gran Hermano, por lo que las próximas horas serán determinantes.

En el otro extremo de la votación aparecen Yipio y Charlotte Caniggia, quienes logran concentrar un importante respaldo en los sondeos paralelos. Ambas quedan así mejor posicionadas para superar esta instancia y continuar en carrera hacia la definición.

Cada vez más cerca de la Final

El caso de Charlotte resulta especialmente llamativo porque, pese a haber atravesado distintas etapas dentro del reality, ahora aparece con un caudal de apoyo que podría permitirle avanzar sin mayores inconvenientes. Yipio, por su parte, también mantiene una fuerte presencia entre las favoritas del público.

De todos modos, las encuestas de redes sociales funcionan únicamente como un termómetro y no representan el resultado oficial. La definición estará en manos de los espectadores, que determinarán quién continúa y quién se despide de Gran Hermano Generación Dorada a pocos días de la gran final.