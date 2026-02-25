Gran Hermano volvió a quedar atravesado por un conflicto que excede el juego. En plena gala, Santiago del Moro anunció que una escribana ingresará a la casa para notificar formalmente a Manuel Ibero sobre una carta documento enviada por Zoe Bogach, su expareja. El hecho, inédito para esta edición, impactará directamente dentro del aislamiento.

El conductor lo anticipó en vivo y encendió la expectativa. En medio del programa, lanzó la pregunta que ya circulaba en redes: “¿Le mandaste carta documento a Manu?“. Minutos después, confirmó lo que hasta ese momento era un rumor: ”Lo van a intimar adentro de la casa. Mañana (por hoy) va a ir la escribana a intimarlo“.

La medida legal surge luego de que Manuel Ibero realizara declaraciones dentro de la casa sobre la relación que mantuvo con Zoe Bogach. Según se informó, la influencer decidió accionar para impedir que continúe mencionándola públicamente mientras participa del reality. El conflicto, que ya había tenido capítulos previos en redes sociales, ahora escaló a un plano formal.

Desde el entorno de Zoe Bogach explicaron el motivo de la decisión con una frase contundente: “No quiero que hable de mí. No quiero seguir dándole fama”. La postura busca marcar un límite claro y cortar cualquier referencia futura en el programa que pueda reactivar la exposición del vínculo.

La situación tomó mayor dimensión porque el anuncio se realizará en pleno encierro, con cámaras transmitiendo cada reacción. La presencia de una escribana dentro de la casa agrega una cuota de tensión que impactará no solo en Manuel Ibero, sino también en el resto de los participantes, que verán cómo un tema externo irrumpe en la dinámica del juego.

En redes sociales, la noticia generó una inmediata ola de comentarios. Algunos usuarios respaldaron la decisión de Zoe Bogach, mientras otros cuestionaron que el conflicto se traslade al programa. Lo cierto es que Manuel Ibero ahora no solo deberá enfrentar nominaciones y estrategias, sino también una intimación legal que se oficializará frente a las cámaras. Gran Hermano suma así un nuevo foco de confrontación que puede modificar el rumbo de la semana.