Gran Hermano volvió a medir algo más que estrategias, alianzas o peleas abiertas. En una nueva placa planta, el público apuntó contra los participantes que menos peso venían mostrando dentro de la casa y el resultado terminó con dos salidas fuertes: Lolo Poggio y Grecia Colmenares quedaron eliminadas.

La definición llegó en una noche incómoda para todos, porque la placa no castigaba una jugada puntual, sino la falta de protagonismo. Después de que varios jugadores lograran salvarse, la tensión quedó concentrada entre Grecia Colmenares, Lolo Poggio y Franco Zunino, tres nombres que representaban golpes distintos para la convivencia.

Antes del cierre, Eduardo recibió la noticia de que seguía en competencia y lo festejó con alivio, ya que él mismo había bromeado en las últimas semanas con su perfil bajo. Más tarde también bajaron Titi y Juanicar, dos participantes que venían atravesando días difíciles y que necesitaban una señal favorable del público para recuperar algo de aire.

La primera salida fue la de Grecia Colmenares. La actriz vivió la espera con muchos nervios, aunque una vez confirmado el resultado intentó despedirse con calma de sus compañeros. Saludó uno por uno, recorrió la casa y se fue sin generar un derrumbe generalizado, aunque su eliminación dejó al grupo mirando con más miedo lo que todavía faltaba.

El verdadero clima de incertidumbre apareció cuando quedaron cara a cara Lolo Poggio y Franco Zunino. La casa entendía que cualquiera de los dos nombres podía modificar el mapa interno, porque uno estaba vinculado al grupo de tiktokers y el otro venía acompañado por otra estructura de apoyo dentro del juego. Ya no era solo una salida, era un golpe de equipo.

Finalmente, Santiago del Moro anunció que Lolo Poggio también debía abandonar Gran Hermano. La hermana de Julieta Poggio ya había mostrado dudas sobre su lugar en la competencia, aunque dentro de la casa muchos le reconocían un vínculo afectivo fuerte. Su eliminación dejó especialmente golpeados a Juanicar, Manuel y Titi, quienes no pudieron disimular la tristeza.

Mientras algunos participantes reaccionaron con alivio y Danelik fue de las pocas que se permitió festejar, otros quedaron obligados a recomponerse rápido. La placa planta no solo sacó a Grecia Colmenares y Lolo Poggio, también dejó un mensaje incómodo para los que siguen: en Gran Hermano, pasar desapercibido ya no garantiza sobrevivir.