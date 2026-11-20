La complicidad entre Grego Rossello y Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena de MasterChef Celebrity. Esta vez, el humorista sorprendió con una confesión subida de tono después de quedar completamente cautivado por el look que lució la conductora durante una de las emisiones del programa de Telefe. Sus declaraciones provocaron risas y dejaron en evidencia que su imaginación fue mucho más allá de las cocinas.

Todo comenzó cuando Wanda Nara apareció con un vestido de gala de inspiración oriental, con detalles dorados, brillos y un pronunciado escote. La vestimenta no pasó inadvertida para Grego Rossello, quien rápidamente interrumpió la dinámica del certamen para dedicarle una serie de elogios. "Está buenísimo lo que estoy viendo, realmente, muy bueno, me encanta, nivel de producción impresionante… no puedo expresarlo", expresó, visiblemente entusiasmado.

Lejos de quedarse con ese comentario, el participante continuó destacando la elección de vestuario de la empresaria. "Te queda bárbaro el dorado, los brillos Wanda, es impresionante", agregó frente a las cámaras. El intercambio generó complicidad en el estudio y abrió la puerta para que el jurado también se sumara a la situación con una propuesta inesperada.

En medio del momento, los integrantes del jurado le pidieron a Wanda Nara que se animara a realizar el tradicional baile del vientre, en sintonía con la temática oriental de la jornada. La conductora aceptó el desafío e intentó mover las caderas, aunque rápidamente advirtió que el vestido ajustado le impedía desenvolverse con demasiada libertad. La escena despertó comentarios y miradas cómplices entre los presentes.

Sin embargo, el momento más llamativo llegó después, cuando Grego Rossello tuvo que responder ante las cámaras qué había imaginado al observar a la conductora con ese vestuario. Sin filtros y apelando a su habitual sentido del humor, el participante dejó escapar una fantasía bastante más íntima de lo que había insinuado durante la gala.

"Yo la veo a Wanda con ese vestido y me la imagino bailando como odalisca, yo en unos paños de seda, una cama inmensa. Basta, perdón, son fantasías mías", reconoció el comediante durante su entrevista individual. La confesión rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la emisión.

¿Qué hizo Grego con Wanda?

Lo cierto es que los acercamientos entre Grego Rossello y Wanda Nara ya se transformaron en uno de los condimentos recurrentes de MasterChef Celebrity. Desde el comienzo de la competencia, el humorista aprovechó distintas oportunidades para demostrar su interés por la conductora, con regalos, dedicatorias románticas y comentarios que suelen generar respuestas divertidas de ella.

Incluso, días atrás, Grego Rossello había hablado de ese vínculo durante su participación en PH: Podemos Hablar, donde aclaró que el coqueteo forma parte de un juego y reconoció que Wanda está en pareja. Consultado por Andy Kusnetzoff sobre qué haría si la situación sentimental de la conductora fuera diferente, no dudó en responder: "Voy como loco". Así, entre bromas, insinuaciones y nuevas confesiones, el participante sigue encontrando motivos para convertir cada encuentro con Wanda en un espectáculo aparte.