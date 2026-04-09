Las imágenes de Andrea del Boca después de la caída se vieron por primera vez al aire y dejaron helado a más de uno. No solo por la violencia del golpe, sino por la sangre en la boca de la actriz y por el estado en que quedó apenas intentaban asistirla dentro de la casa. En medio de ese cuadro, lanzó un pedido desesperado que terminó de romper la escena: quería a su mamá.

Antes de que Telefe pusiera al aire la secuencia completa, Santiago del Moro explicó por qué habían decidido mostrar un material tan sensible. En la gala, el conductor contó: “El lunes teníamos una gala muy importante, pero antes de eso, pasó lo que pasó con Andrea. De hecho, yo salí medio shockeado porque había visto parte de las imágenes”.

En ese mismo descargo, Santiago del Moro advirtió: “Las especulaciones son muchísimas". A partir de ahí defendió el lugar que ocupaba Andrea del Boca dentro del programa y descartó los rumores que habían circulado sobre supuestos privilegios o acuerdos especiales. “Te puede gustar más o menos Andrea, pero ella entró a la casa como una jugadora más. Toda esa fortuna que decían que le pagaban no es así. Ella nunca cerró ningún tipo de convenio por semana ni que se iba a quedar por una determinada cantidad de días”, sostuvo. Después reforzó la idea con una frase breve y tajante: “Ella estaba jugando a Gran Hermano”.

Santiago del Moro también se detuvo en el cuadro físico con el que la actriz había llegado a la casa, aunque aclaró que lo venía sobrellevando. “Ella llegó con un problema gastrointestinal muy complicado, pero la fue llevando y el lunes le pasó esto”, explicó.

“¿Quieren ver algo de lo que pasó? Vamos a ver hasta cuándo se la bancan. Y quiero que lo vean, pero más por ella que por por el programa. Para que vean hasta qué punto llegó esta mujer", dijo el conductor antes de la emisión del tape. Lo que apareció enseguida fue el momento exacto en que Andrea del Boca trastabilla, cae de frente contra el piso y queda tendida, mientras sus compañeros corren a socorrerla al ver la sangre y la gravedad de la escena.

Pero lo que más conmocionó no fue solo el golpe. Ya lastimada, en shock y sin terminar de entender qué le pasaba, Andrea del Boca repetía una frase entre el dolor y la desesperación: “Quiero a mi mamá”. Ese grito le dio a la secuencia una carga todavía más fuerte, porque mostró a la actriz en un estado de absoluta vulnerabilidad, lejos de cualquier lógica televisiva o de juego.

Cuando el programa volvió al estudio, Santiago del Moro describió con crudeza las consecuencias del accidente. “Todo lo que sigue es muy fuerte. No es un diente, son dos. Son los dientes de adelante, es el labio partido, no saber qué le pasaba. Ella, en shock, pidiendo por su mamá”, resumió, todavía atravesado por lo que acababa de verse al aire.

Ya sobre el final, el conductor buscó correr el foco del morbo y poner la escena en una dimensión más humana. “Es un ser humano. Podés empatizar con ella o no, te puede gustar más o menos el programa... Es un programa de televisión donde todo se muestra, o casi todo se muestra, porque todo lo que sigue es tremendo”, cerró el conductor.