La casa de Gran Hermano volvió a moverse con una renovación que mezcló sorpresa, expectativa y nombres muy distintos entre sí. La gala dejó nuevos participantes, regresos por repechaje y dos ingresos especiales por Golden Ticket, en una jugada que promete alterar por completo la convivencia y el juego.

Por el lado del repechaje, Yipio y Lola recuperaron su lugar en la competencia después de haber quedado afuera. En paralelo, Brian Sarmiento y Andrea del Boca entraron gracias a los Golden Tickets, dos incorporaciones con perfiles muy diferentes: él, ligado al fútbol y al humor; ella, con una trayectoria reconocida dentro de la televisión argentina.

Entre las nuevas caras apareció Charlotte Caniggia, hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis, que llegó con el peso de un apellido acostumbrado a los realities. También ingresó Mariela Prieto, esposa de Claudio “El Turco” García, quien se presenta con una mirada directa sobre el mundo botinero: “Chicas, el futbolista es mujeriego, fiestero, infiel. Es así, si no no elijas un futbolista. Listo“.

Nenu López sumó otro perfil fuerte para Gran Hermano. Ex Bailando y expareja de Martín Salwe, nació en España, atravesó una historia personal dura tras perder a su mamá a los 14 años y construyó una carrera en el baile. Incluso dejó un contrato en Marruecos para volver al país cuando recibió la convocatoria: “Me volví de África para estar acá”.

Tatiana Luna, conocida como Tati Luna, llegó con una historia ligada al modelaje, la política y el activismo social. Fue Miss Mundo Uruguay 2023, estudia Derecho y Escribanía, trabaja en proyectos como “Impacto en la educación” y habló de las burlas que sufrió cuando le decían “fideo”. Sobre su exposición, aclaró: “Mi Instagram es publicitario. Las redes sociales no son la realidad de nadie”.

Juan Carlos López entró con un perfil más vinculado al mundo del espectáculo y las redes: es actor, modelo y stripper, con una comunidad importante en Instagram. Sebastián Cola, en cambio, ya había tenido repercusión por su casting y por una frase que lo volvió viral: “La rompo y doy bien a cámara porque estoy trabado y explotado”.

Matías Hanssen aportó una historia ligada al entrenamiento, los viajes y el emprendimiento sustentable, ya que creó un cepillo reutilizable de acero inoxidable con cabezales de bambú. Leandro Nigro, por su parte, llegó desde Zárate como creador de contenido, tiktoker y basquetbolista amateur, con presencia fuerte en redes.

La lista se completa con Steffany Pereira, influencer brasileño-paraguaya que habla portugués y guaraní. Antes de entrar, había contado cómo fue parte del proceso: “Me preguntaron todo lo que se puede indagar sobre mi vida. Y hay varias mesas con varios productores y vos te sentás”. Con ese abanico de perfiles, Gran Hermano abrió una etapa nueva, más cargada de cruces posibles que de certezas.