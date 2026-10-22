Volver a ver una vieja entrevista junto a Romina Yan tuvo un impacto particular para Guido Kaczka después de las acusaciones contra Darío Giordano. El conductor fue consultado por esas imágenes, que circularon otra vez en redes, y explicó cómo las miró desde el presente, atravesado también por el recuerdo de la amistad que había tenido con la actriz.

El video corresponde a una nota del programa Trip, que emitía Telefe, en la que se había referido a la relación de Romina Yan con Giordano. Su nueva circulación ocurrió después del testimonio de Valentín Yankelevich, quien denunció haber sufrido maltratos de su padre durante años junto a su hermano Franco. Ese contexto motivó las preguntas sobre lo que Guido había percibido en aquel momento.

Guido Kaczka habló del tema este miércoles en un móvil con LAM (América TV), en la alfombra roja de los Martín Fierro de Radio. Allí, antes de explicar su participación en aquella entrevista, recordó la cercanía que tenía con la actriz: “Romina era una amiga mía tan querida… No tuve otra amiga como ella. Nos divertíamos y nos queríamos mucho. Era muy buena”.

Al describir lo que sigue extrañando de Romina Yan, eligió hablar del cariño que recibía de ella y de la forma en que se lo demostraba: “De Romina extraño la manera que tenía de quererme. Romina tenía una manera de mirarme y quererme que extraño mucho”. La intensidad del recuerdo también quedó expresada en una frase breve: “Me hiciste caer”.

Frente a las consultas por el video, el conductor aclaró que no había advertido algo que le permitiera anticipar los hechos denunciados. También explicó por qué había acompañado a su amiga en esa nota: “No puedo adjudicarme semejante cosa. Estábamos en una nota en la que me pidió por favor que la hiciera con ella. Me impactó verlo en este marco, pero no advertí algo, sino lo diría”.

Sobre el presente, confirmó que mantiene contacto permanente con Gustavo Yankelevich, el padre de Romina y abuelo de los jóvenes. Respecto del conflicto familiar, Guido Kaczka prefirió no emitir una opinión sobre las personas involucradas y explicó el motivo de su cautela: “No quiero hablar porque no quiero decir algo que no corresponda y que sea inconveniente”.