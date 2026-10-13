La herencia de Romina Yan volvió a tomar estado público después de que su hijo Valentín relatara la violencia que atribuyó a su padre, Darío Giordano. En medio de esa repercusión, Fefe Bongiorno explicó en LAM cómo se distribuyó el patrimonio y qué decisiones se tomaron para representar a los hijos de la actriz.

Los derechos vinculados al trabajo de Romina Yan quedaron para sus hijos, según detalló el panelista: “En el caso de los tres hijos (Valentín, Franco y Azul), se quedaron con todos los derechos de autor e imagen relacionados a Romina. También las sociedades comerciales que estaban a nombre de ella”.

Sobre Darío Giordano, precisó: “El reparto de patrimonio fue de la siguiente manera: a Darío le quedó el inmueble principal, una propiedad ubicada en Rincón del Arca, en San Fernando. Le quedaron dos vehículos y un crédito que tenían con Romina”. La propiedad tenía una condición: “Se tuvo que comprometer a venderla, eran 510 mil dólares en total y se dispuso que 170 mil dólares quedaran para cada uno de los hijos”.

Sobre la administración, explicó: “Esto arrancó cuando ya estaba avanzada lo de la tutela de Gustavo, ellos denunciaron conflictos de intereses, pidieron desplazar al padre de la sucesión, que Darío no pudiera seguir administrando la herencia que les correspondía a ellos”, relató. Agregó: “Lo que se terminó decidiendo fue que la representación de los chicos, como suele suceder, sea de la defensoría de Menores, por la edad que tenían”.

Otro reclamo de Giordano fue rechazado, según Bongiorno: “Hubo una cuestión porque Romina tenía una deuda con Gustavo, una cuestión de que un padre le presta plata a un hijo, y Darío pretendía que Romina, ya no en vida, cobre ese dinero para quedarse con el 50 por ciento. Lo que Darío no tenía en cuenta era que Gustavo estaba pagando absolutamente todo: colegio y todas las cuestiones de los hijos, por eso el juez no dio lugar”.

Qué se informó sobre la muerte de Romina Yan

Romina Yan murió el 28 de septiembre de 2010, a los 36 años, tras descompensarse mientras entrenaba en un gimnasio de Martínez. Fue trasladada al Hospital Central de San Isidro, donde intentaron reanimarla durante unos cincuenta minutos. El parte médico informó un paro cardiorrespiratorio no traumático. Los análisis posteriores relacionaron la descompensación con un descenso brusco del potasio en sangre.

El reparto explicado por el panelista definió quiénes conservarían los derechos ligados a la trayectoria de la actriz. Esa parte de su actividad quedó incorporada al patrimonio de sus hijos, junto con las sociedades comerciales.