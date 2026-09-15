El intento de recuperar una vivienda que su familia denuncia como usurpada terminó con una acusación contra L-Gante. El conflicto se desarrolla en General Rodríguez y enfrenta a los familiares del cantante con una pareja que ocupa el inmueble junto a sus hijos. Una grabación difundida por Mauro Szeta expuso parte de la disputa, que ya motivó allanamientos.

Los ocupantes reconocieron, durante una cobertura televisiva de Mercedes Ninci, que entraron sin contrato de alquiler ni documentación. Argumentaron que lo hicieron por necesidad, que viven de changas y que el sector llevaba años abandonado. Al mostrar sus condiciones de vida, expresaron: “No tenemos ni papel higiénico”. También cuestionaron que el tío del artista pudiera acreditar la titularidad de los terrenos que, según ellos, pretendía vender.

La denuncia fue presentada por una joven de 23 años que reside en la propiedad. Según su relato, primero recibió una intimación para retirarse por parte del tío del músico, conocido como El Oso. Días después, siempre de acuerdo con esa acusación, L-Gante habría ingresado por la fuerza acompañado por hombres armados y encapuchados para exigir que desalojaran el lugar.

Al compartir el video, Szeta distinguió las imputaciones atribuidas a los involucrados: “ASÍ LE USURPARON LA CASA A FAMILIARES DE L-GANTE: A ÉL LO ACUSAN DE QUERER RECUPERARLA CON AMENAZAS. La fiscalía lo allanó y lo imputó por amenazas simples. A otros dos allegados a L-Gante los acusó de amenazas agravadas con armas”. Según esa información, la acusación contra el cantante es diferente de la que recae sobre sus allegados.

En el marco de la investigación se realizaron tres procedimientos simultáneos: dos en el country Terravista y otro en General Rodríguez. La Policía Bonaerense secuestró tres teléfonos celulares y una camioneta BMW X5 negra, presuntamente utilizada durante el episodio denunciado. También se investiga una posible violación de domicilio, además de las amenazas señaladas por las partes.

Desde la familia de L-Gante rechazaron la versión sobre el uso de armas. Su tío aseguró que esta sería la segunda ocupación de la vivienda, mientras Claudia Valenzuela defendió el reclamo sobre el inmueble. La madre del artista sostuvo que los terrenos pertenecen a los abuelos y tíos del cantante desde hace aproximadamente 80 o 90 años.

La causa reúne así una disputa por la posesión de la casa y una denuncia sobre los métodos que se habrían utilizado para recuperarla. Los ocupantes admiten haber entrado sin documentación, pero denuncian amenazas; la familia reclama la propiedad y niega el uso de armas. Determinar cómo ocurrió ese enfrentamiento será central para esclarecer las responsabilidades de cada involucrado.