La tensión volvió a instalarse en las cocinas de MasterChef Celebrity y esta vez tuvo como protagonistas a Maru Botana y Juli Poggio. La influencer manifestó su disconformidad con una situación de la competencia y recibió una respuesta contundente de la reconocida pastelera, que no dejó pasar su actitud y le marcó un límite delante de sus compañeros.

Todo ocurrió durante una instancia de evaluación del certamen de Telefe, cuando los participantes fueron convocados por el jurado para conocer las decisiones sobre sus preparaciones. En ese contexto, Juli Poggio no consiguió disimular su malestar al advertir que había sido llamada junto a otros concursantes, una situación que despertó la intervención de Botana.

La reacción de la joven no pasó inadvertida y Maru Botana decidió responderle sin demasiadas vueltas. La cocinera le hizo notar que debía mantener otra postura frente a las decisiones del jurado y entender que formar parte de una competencia también implica aceptar las devoluciones, incluso cuando no son las esperadas.

“Hay que ser humilde”, fue la frase que marcó el momento y que sintetizó el mensaje que la integrante del jurado quiso transmitirle a la influencer. El comentario generó incomodidad en el estudio y dejó a Juli Poggio expuesta ante las cámaras, en un intercambio que rápidamente llamó la atención.

El episodio volvió a poner sobre la mesa las diferencias entre las personalidades que conviven dentro del reality. Mientras algunos participantes atraviesan las evaluaciones con tranquilidad, otros no consiguen ocultar sus emociones cuando sienten que sus platos o su desempeño no reciben el reconocimiento que esperaban.

La presencia de Maru Botana en el jurado aporta una mirada exigente, especialmente por su experiencia en el mundo de la gastronomía y la pastelería. Sus intervenciones no se limitan únicamente a señalar errores técnicos: también busca transmitirles a los concursantes la importancia de escuchar, aprender y respetar las reglas del certamen.

Maru Botana contra Juli Poggio

Por su parte, Juli Poggio volvió a quedar en el centro de la escena por una reacción que trascendió lo estrictamente culinario. La influencer, que ya protagonizó distintos momentos comentados desde su llegada a MasterChef Celebrity, recibió una advertencia que expuso las tensiones que pueden aparecer cuando la competencia se vuelve cada vez más exigente.

Así, el cruce entre Maru Botana y Juli Poggio sumó un nuevo capítulo a los momentos más comentados del programa. Una frase breve, pero contundente, alcanzó para instalar el debate sobre la actitud de los participantes y recordar que, en una competencia televisiva, el talento también debe ir acompañado de humildad.