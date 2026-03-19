El último adiós a Marcelo Araujo quedó marcado por una serie de situaciones inesperadas que generaron sorpresa y enojo entre colegas y allegados. El histórico relator, que falleció a los 78 años, fue despedido en el cementerio de la Chacarita en un clima que distó mucho de lo habitual en este tipo de ceremonias.

Uno de los testimonios más contundentes fue el de Chiche Almozny, quien relató en detalle lo sucedido durante la despedida. El periodista, muy respetado en el ambiente, no dudó en calificar lo ocurrido como una situación extraña y desprolija que descolocó a todos los presentes.

Según contó Chiche Almozny, en el lugar estuvieron figuras como Alejandro Apo, Marcelo Benedetto, Martín Liberman, Fernando Niembro, Tití Fernández, Claudia Villafañe y Raúl Rivello, además de una de las hijas de Marcelo Araujo, ya que la otra reside en Estados Unidos.

El desconcierto comenzó cuando los asistentes, tras reunirse en la capilla, fueron trasladados hacia el crematorio. Allí esperaban el momento final junto al féretro, como indica el protocolo, pero nada ocurrió como se esperaba. La ausencia del cajón generó incertidumbre inmediata.

“De repente vino uno y dijo ‘ya está’”, relató Chiche Almozny, evidenciando la sorpresa generalizada. Nadie entendía qué significaba ese cierre abrupto, sin palabras, sin ceremonia y sin el habitual homenaje que suele acompañar este tipo de despedidas.

Ante la falta de organización, los propios colegas de Marcelo Araujo decidieron improvisar un homenaje. Formaron una ronda en la entrada del crematorio, compartieron algunas palabras y cerraron con un fuerte aplauso, en un gesto cargado de emoción y respeto.

Sin embargo, la polémica no terminó ahí. El empresario Alberto Samid también se expresó en redes sociales, dejando un comentario que generó repercusión. “A Marcelo Araujo en las redes lo despidieron miles de colegas. En la Chacarita, 7”, escribió, marcando la escasa convocatoria presencial.

De esta manera, la despedida de Marcelo Araujo, una figura clave en la historia del periodismo deportivo, quedó envuelta en críticas y cuestionamientos. Lo que debía ser un homenaje a su legado terminó siendo recordado por el desconcierto y la falta de organización.