La participación de Julieta Poggio en Pasapalabra dejó uno de los momentos más comentados de la televisión reciente. La influencer y ex Gran Hermano fue protagonista de un blooper que rápidamente trascendió la pantalla y se volvió tendencia.

Todo sucedió durante una de las clásicas rondas del ciclo que conduce Iván de Pineda, cuando la consigna parecía accesible. El juego avanzaba con normalidad hasta que llegó el turno de una letra clave que terminó marcando el momento.

“El personaje de la literatura y del cine. Muñeco de madera que cobra vida y le crece la nariz cuando miente”, planteó Iván de Pineda, dando pie a una respuesta que parecía evidente para todos en el estudio.

Sin embargo, tras unos segundos de duda, Julieta Poggio lanzó una respuesta inesperada que desató carcajadas: “Piñón Fijo”. El error generó sorpresa inmediata entre los presentes y rompió el ritmo del juego.

Desde sus lugares, Daniela Celis y Luchi Patrone no tardaron en reaccionar y gritar la respuesta correcta: “¡Pinocho!”. Mientras tanto, el conductor se tapaba la cara, entre incredulidad y humor, ante el fallido.

Lejos de incomodarse, Julieta Poggio se tomó la situación con mucha gracia y explicó lo sucedido. “Obvio que sabía que era Pinocho. Cuando tenés todas esas letras en tu cara se te confunden los personajes”, comentó entre risas.

El momento no tardó en replicarse en redes sociales, donde los usuarios compartieron el clip y reaccionaron con humor. Muchos destacaron la frescura de la ex Gran Hermano y celebraron su espontaneidad en vivo.

Así, lo que parecía un simple error en Pasapalabra terminó convirtiéndose en un fenómeno viral. Julieta Poggio, una vez más, logró captar la atención del público, esta vez con un blooper que ya quedó en la memoria televisiva.