La emisión avanzaba con el tono habitual hasta que una intervención cambió el clima. En pleno debate televisivo, Horacio Pagani reaccionó a un informe sobre un cruce mediático y lanzó una frase que dejó al estudio en silencio. La incomodidad fue visible y el momento empezó a circular casi de inmediato.

El comentario surgió después de que el programa mostrara imágenes de un enfrentamiento entre Costa y Karina Iavícoli en otro ciclo. Mientras los panelistas intercambiaban opiniones, Horacio Pagani tomó la palabra y expresó: “Yo creí que era un tipo”. La declaración sorprendió incluso a quienes estaban acostumbrados a su estilo frontal.

Edith Hermida reaccionó sin demora. “No, basta, Horacio. Costa es mi compañera de radio”, le respondió en vivo, intentando frenar la escalada. Otros integrantes del panel quedaron visiblemente incómodos, algunos evitando mirar a cámara, conscientes de que la frase acababa de abrir un frente inesperado dentro del propio estudio.

Lejos de corregir de inmediato sus palabras y pedir disculpas, Horacio Pagani incrementó aún más la polémica con dichos repudiables. “Tanto lío. No sabía”, sostuvo, mientras en pantalla aparecía una fotografía de Costa para contextualizar a la audiencia. La aclaración no desactivó la tensión y el intercambio continuó algunos segundos más.

Daniel Rinaldi intervino para aportar información adicional sobre el nombre profesional de la conductora y su presencia en distintos medios. Sin embargo, la discusión ya se había desplazado del informe inicial al comentario en sí. El eje pasó a ser el alcance de la frase pronunciada por Horacio Pagani.

Pese a que tuvo la oportunidad de retroceder, el periodista reforzó su postura con otra afirmación polémica: “La llaman por el apellido. Creí que era un tipo”. Esa reiteración terminó de consolidar el episodio como uno de los momentos más ásperos del programa, dejando en evidencia el malestar que generó dentro del propio equipo.

El clip se replicó rápidamente en redes sociales y sumó nuevas críticas hacia Horacio Pagani, que semanas atrás ya había sido cuestionado por otras declaraciones públicas. La escena dejó instalada una discusión que trascendió el estudio y volvió a colocar al histórico periodista en el centro del debate mediático.