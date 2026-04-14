Marcelo Bonelli: “La política argentina se degradó y hoy no genera confianza”

El periodista Marcelo Bonelli reflexionó sobre el rol del periodismo, la relación con la política y el escenario actual del país en una entrevista con Mejor Informado. Con definiciones directas, planteó una mirada crítica sobre la dirigencia y defendió la importancia de la información como herramienta para mejorar la sociedad.

Bonelli destacó que su vocación está profundamente ligada al sentido social del oficio. “Elegí el periodismo y, por suerte, lo pude ejercer. Hay mucha gente que elige una profesión con el objetivo de mostrar la realidad de las cosas, y yo creo que, cuando se muestra la realidad, las sociedades mejoran”, afirmó.

En ese sentido, subrayó que el acceso a la información permite generar debate y avanzar como comunidad. “Sabiendo lo que pasa realmente, las sociedades pueden discutir, mejorar y superar problemas”, explicó. Y agregó que las herramientas periodísticas, como las entrevistas, la información y las primicias, son claves para que “esa verdad se conozca”.

Consultado sobre su vínculo con los dirigentes políticos, Bonelli fue tajante al marcar límites. “Mi relación es profesional. No hay que tener amigos políticos. No voy a reuniones sociales con ellos, salvo circunstancias muy puntuales. Mantengo una distancia”, sostuvo. Incluso aclaró que, más allá de tener afinidad o diferencias con algunos, nunca cruza esa línea: “No son mis amigos”.

Marcelo Bonelli analizó la política argentina con Mejor Informado.

Su mirada sobre la dirigencia argentina fue aún más crítica. “Lamentablemente, creo que no son leales ni transparentes”, expresó. Y consideró que el deterioro de la política forma parte de un proceso más amplio: “Con el paso del tiempo, la política se ha ido degradando, quizás como parte de una degradación más general de la sociedad”.

“Elegí el periodismo y, por suerte, lo pude ejercer. Hay mucha gente que elige una profesión con el objetivo de mostrar la realidad de las cosas, y yo creo que, cuando se muestra la realidad, las sociedades mejoran”, contó el periodista.

En esa línea, Bonelli señaló que la confianza en los políticos atraviesa uno de sus momentos más bajos. “Siempre hay excepciones, pero en general no. Hay una gran caída en la confianza”, aseguró.

El periodista también vinculó este fenómeno con el crecimiento de nuevas figuras en el escenario nacional, como Javier Milei. “Creció en parte porque señaló los problemas de la clase política tradicional y se mostró como algo nuevo. Pero eso también es reflejo del desgaste que ya existía”, analizó.

De todos modos, reconoció que dentro del panorama actual aparecen algunos dirigentes que generan expectativas. Mencionó a gobernadores como Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, a quienes describió como figuras con “otra actitud”, aunque con influencia todavía acotada a sus provincias.

Con una mirada crítica pero también reflexiva, Bonelli dejó en claro que el periodismo sigue siendo, para él, una herramienta central para visibilizar la realidad y contribuir a una sociedad más informada y exigente con sus dirigentes.

Entrevista a Marcelo Bonelli