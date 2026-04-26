Moria Casán decidió hablar del vínculo entre Sofía Gala y Fito Páez, y sus palabras volvieron a instalar la idea de que entre ellos hay algo más que una simple cercanía. Sin hacer una confirmación clásica, la actriz dejó una lectura clara sobre la aparición pública de ambos en el homenaje que recibió.

La consulta llegó en Polino Auténtico, cuando Juan Etchegoyen puso en palabras lo que muchos habían interpretado al verlos juntos. “Yo lo sentí como una confirmación del romance sin confirmarlo. Vos, que conocés como nadie a Sofi, ¿también lo viviste así?”, le preguntó, directo al punto.

Moria Casán no esquivó el tema y eligió responder desde un lugar íntimo, pero también muy preciso. “Sí, yo creo que si bien la pareja, no sé, se conocen desde hace muchos años, son divinos los dos y Fito es una persona… Yo le digo Páez, Rodolfo es un amor de persona y creo que ir a un evento así en honor a mí, si bien la pareja no quiere rótulos… mi hija no quiere rótulos y el otro a lo mejor el otro quiere rótulo, pero Sofía no…”.

Esa frase abrió el juego sin necesidad de ponerle una etiqueta definitiva. Para la One, la presencia de Fito Páez junto a Sofía Gala en un evento tan expuesto funcionó como “una manera de: bueno, si van juntos a un evento de semejante calibre…”. En su mirada, el gesto habló más que cualquier declaración formal.

El dato más revelador apareció cuando contó que su hija había medido el impacto de ir acompañada. Según reconstruyó Moria Casán, ella misma le advirtió: “Mirá, mamá, te vas a bancar, va a estar toda la prensa. ¿No querés ir otro día? Vas otro día”. La exposición era evidente y Sofía Gala sabía que cada movimiento iba a ser leído.

Sin embargo, la actriz decidió estar presente en la fecha principal del homenaje. “No, yo pues que... una cosa es ir el día que me lo hacen, que esté yo, y otra cosa es ir otro día”, recordó Moria Casán sobre la respuesta de su hija. Y enseguida completó: “Igual fue ese día, se lanzó con todo y bueno, me parece que si bien no tiene rótulo, algo confirma”.

En ese análisis, la conductora también marcó que no todo necesita una definición cerrada para tener peso. “El amor a su madre y el algo. Sí, se lo permiten”, sostuvo, antes de volver sobre esa zona ambigua que rodea al vínculo entre Sofía Gala y Fito Páez.

“Qué sé yo, no sé, viste cómo es, cómo son las parejas tan especiales que tal vez estén transitando un momento que no sea de total definición... pero pienso que si se van a ese evento juntos...”, reflexionó Moria Casán. Y cerró con la frase que terminó de encender todo: “no tiene rótulo, algo está confirmado”.