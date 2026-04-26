Morena Rial atraviesa una etapa delicada mientras cumple con prisión domiciliaria y su situación volvió a generar repercusión pública. Esta vez, el foco no estuvo puesto en sus redes ni en su cambio de imagen, sino en un beneficio puntual que habría recibido para poder atender su salud mental.

El dato se conoció en medio de nuevas versiones sobre cómo transita este momento puertas adentro. Según contó Alejandro Castelo en Ya fue todo, Morena Rial “está sufriendo algunos ataques de ansiedad, ataques de pánico”, una situación que habría sido clave para que pudiera acceder a una autorización específica.

Ese permiso no modifica por completo las restricciones que tiene vigentes, pero sí le permite realizar salidas puntuales vinculadas a su atención profesional. En ese sentido, el periodista explicó: “Le otorgaron la posibilidad de ir a la psicóloga o psicólogo y puede llegar a suceder que alguien la vea en algún pasillo, en algún consultorio y se pregunte: ¿qué hace Morena Rial acá?“

La aclaración apunta justamente a evitar confusiones. La hija de Jorge Rial no tendría permitido moverse libremente ni realizar actividades cotidianas sin autorización, pero sí podría trasladarse en casos vinculados a su tratamiento. Por eso, una eventual aparición fuera de su domicilio no implicaría necesariamente un incumplimiento.

Castelo también marcó esa diferencia al explicar qué tipo de salida estaría contemplada dentro del beneficio. Según detalló, Morena Rial no puede ir por su cuenta a lugares como un supermercado, aunque sí podría bajar de un auto para “entrar a un consultorio porque estaba sufriendo ataques de ansiedad y le dieron permiso”.

La medida aparece en un contexto judicial que todavía sigue abierto. A fines de marzo, la mediática aceptó un juicio abreviado que podría derivar en una pena de hasta tres años de prisión domiciliaria, aunque su situación dependerá de los pasos formales que queden por resolverse.

Sobre ese punto, su abogado había planteado un escenario que dejó abierta una posible modificación en las próximas semanas. "De homologarse, el mes que viene se va en libertad condicional y ella está muy conforme con el acuerdo”, sostuvo al referirse al avance del entendimiento judicial.

Por ahora, Morena Rial continúa bajo las condiciones impuestas, pero con este permiso acotado para atender un cuadro de ansiedad y pánico. El beneficio no borra el peso de su situación legal, aunque sí muestra que su salud mental pasó a ser un factor central dentro de este tramo del proceso.