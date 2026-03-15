¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 15 de Marzo, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
ASTROLOGÍA

El horóscopo de Jimena La Torre para la segunda mitad de marzo

De cara a la segunda mitad de marzo, Jimena La Torre lanzó sus consejos para cada uno de los signos del horóscopo. 

Por Redacción Mejor Informado
Domingo, 15 de marzo de 2026 a las 06:40
PUBLICIDAD

Con la primera mitad de marzo finalizada, el foco se pone en la recta final del mes. Es por eso que Jimena La Torre se animó a lanzar sus vaticinios en búsqueda de aconsejar a los signos del horóscopo para poder cerrar el mes de la mejor manera. 

El horóscopo de Jimena La Torre

Aries: Con Ceres en Tauro aprendés a nutrirte desde la calma y la estabilidad. Es momento de rodearte de personas que te den seguridad emocional y cuidar mejor tu energía. La paciencia traerá crecimiento sostenido. Abundancia que se cultiva con amor.

Tauro: Ceres en tu signo potencia tu capacidad de cuidar y sostener a otros sin olvidarte de vos. Es tiempo de priorizar tu bienestar físico y emocional. Cuando te nutrís primero, todo florece a tu alrededor. Vitalidad y plenitud.

Géminis: Esta energía te invita a bajar el ritmo y escuchar tus necesidades internas. Ceres en Tauro favorece procesos de descanso, sanación y conexión con tu mundo emocional. El silencio también nutre. Equilibrio interior.

Cáncer: Ceres en Tauro fortalece vínculos de amistad y redes de apoyo. Es momento de compartir con personas que te den contención y seguridad. Los proyectos colectivos se nutren de tu sensibilidad. Apoyo sincero.

Leo: Esta posición activa tu vocación y el deseo de construir algo sólido en tu carrera. Ceres en Tauro pide constancia y compromiso con metas que puedan crecer a largo plazo. Cuidar lo que construís será clave. Prosperidad duradera.

Virgo: Ceres en Tauro despierta el deseo de aprender y expandir tu visión del mundo. Nutrir tu mente con nuevos conocimientos te dará mayor estabilidad. Estudios o viajes pueden traer crecimiento personal. Inspiración que guía.

Libra: Esta energía te invita a sanar emociones profundas y construir seguridad desde adentro. Ceres en Tauro favorece ordenar recursos compartidos y vínculos íntimos con mayor estabilidad. Lo que se cuida con paciencia se fortalece. Equilibrio y apoyo mutuo.

Escorpio: Ceres en Tauro activa el área de pareja y sociedades, trayendo aprendizaje sobre dar y recibir cuidado. Los vínculos crecen cuando hay compromiso real y estabilidad emocional. Elegir relaciones nutritivas será fundamental. Unión sólida.

Sagitario: Esta energía favorece ordenar tu rutina y cuidar mejor tu cuerpo. Ceres en Tauro invita a generar hábitos simples pero constantes que fortalezcan tu bienestar. La disciplina amorosa traerá equilibrio. Dedicación que construye.

Capricornio: Ceres en Tauro potencia tu creatividad y la capacidad de nutrir proyectos que te apasionan. También puede traer mayor deseo de disfrutar el amor y el placer con estabilidad. Cultivar lo que amás dará frutos. Alegría que florece.

Acuario: Esta posición pone foco en el hogar y la familia. Ceres en Tauro te invita a crear un espacio de seguridad emocional donde todos puedan sentirse contenidos. Cuidar tus raíces fortalecerá tu estabilidad. Armonía en el hogar.

Piscis: Ceres en Tauro favorece conversaciones sinceras y vínculos cercanos que nutren tu vida diaria. Tu palabra puede convertirse en contención para otros. Comunicar con calma fortalecerá relaciones importantes. Sensibilidad al expresar.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD