Domingo 22 de Febrero, Neuquén, Argentina
ASTROLOGÍA

El horóscopo de Jimena La Torre para los últimos días de febrero

Jimena La Torre se animó a vaticinar cómo le irá a cada uno de los signos durante los últimos días de febrero.

Por Redacción Mejor Informado
Domingo, 22 de febrero de 2026 a las 11:03
De cara a lo que serán los últimos días del mes de febrero, Jimena La Torre lanzó sus presagios basados en el horóscopo. Con análisis minucioso, se encargó de marcarle a cada uno de los signos los mejores consejos para encarar estos días. 

Jimena La Torre y sus predicciones según el horóscopo

Aries: Día para bajar un cambio y sostener lo que vale con luna en Tauro, enfocándote en resultados concretos y disfrute real con mayor conciencia del presente. Avanzas sin apuro pero con firmeza emocional y determinación clara. Ordenas tu energía y consolidás lo logrado con autoridad interna.

Tauro: Con la luna en tu signo te sentís fuerte, magnético y seguro para tomar decisiones desde el deseo profundo y auténtico sin dudas externas. Todo fluye mejor si confiás en tu ritmo interno y respetás tus tiempos. Comienzos sólidos que prometen estabilidad duradera.

Géminis: La luna en Tauro te pide pausa y conexión con el cuerpo para ordenar pensamientos y emociones dispersas que venían aceleradas. Escuchar más y hablar menos te dará claridad y foco mental sostenido. Reflexión necesaria para elegir mejor y sin apuro.

Cáncer: Día para apoyarte en vínculos confiables y disfrutar de pequeños placeres que nutren el alma y calman emociones intensas. La luna en Tauro te brinda contención y seguridad emocional profunda. Bienestar compartido y estabilidad afectiva real.

Leo: Con luna en Tauro el foco está en lo profesional y en demostrar tu valor con hechos, no con palabras ni promesas vacías. Reconocimiento que llega de manera concreta y sostenida. Liderazgo sólido y respetado por todos.

Virgo: La luna en Tauro te ayuda a confiar más en el proceso y menos en el control excesivo que te agota. Día ideal para planificar a largo plazo con serenidad y coherencia interna clara. Crecimiento paso a paso bien construido.

Libra: Jornada para profundizar compromisos emocionales y financieros desde un lugar más auténtico y honesto con vos mismo. La luna en Tauro te conecta con deseos verdaderos y necesidades reales. Acuerdos equilibrados y sinceros.

Escorpio: La luna en oposición activa temas de pareja y sociedades que piden estabilidad y confianza mutua sin juegos de poder. Escuchar al otro será clave para avanzar sin tensiones innecesarias. Armonía que se construye con paciencia.

Sagitario: Día para ordenar rutinas y cuidar el cuerpo con luna en Tauro, encontrando placer en lo simple y cotidiano. Menos impulso y más constancia te favorecen en todo sentido. Equilibrio entre dar y recibir justo.

Capricornio: La luna en Tauro potencia tu creatividad y tu capacidad de disfrutar lo que haces sin culpa ni exigencia. Permitirte gozar también es parte del éxito sostenido. Alegría merecida y confianza renovada.

Acuario: Jornada para atender asuntos del hogar y las emociones profundas que piden calma y presencia consciente. La luna en Tauro te invita a echar raíces internas y bajar revoluciones. Cuidar lo propio te da seguridad.

Piscis: Con luna en Tauro lográs expresar lo que sentís con mayor claridad y calma emocional sostenida. Conversaciones sanadoras y decisiones desde el corazón presente. Sensibilidad contenida y amor consciente.

