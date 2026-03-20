La gran final de MasterChef Celebrity Argentina tuvo como protagonista a Ian Lucas, quien logró imponerse frente a Sofía La Reini Gonet en una definición repleta de tensión y talento. Tras meses de competencia, el influencer se quedó con el título y con un premio millonario que ya tiene un destino muy especial.

El momento de la consagración fue profundamente emotivo para Ian Lucas, quien no pudo contener las lágrimas al escuchar la decisión del jurado. “No daba más, tenía todo guardado”, confesó luego, al recordar el instante en el que finalmente se convirtió en campeón del reality culinario más visto.

Durante la entrevista, Ian Lucas explicó que la experiencia lo marcó a nivel personal: “Fue una experiencia única, hermosa, no voy a volver a repetir algo así”. El joven destacó el esfuerzo de los siete meses de grabación, en los que tuvo que adaptarse a un entorno completamente nuevo.

Desde el inicio, Ian Lucas tenía claro su objetivo. “Yo voy a llegar a la final”, recordó que les decía a sus compañeros, entre ellos figuras como Susi Roccasalvo y Luis Ventura. Su disciplina lo llevó incluso a estudiar recetas cada noche para perfeccionarse.

Sin embargo, lo más impactante llegó cuando habló sobre el dinero ganado. Ian Lucas reveló que no será para él: “El premio no va a ser para mí”. Y adelantó que lo destinará a una causa muy especial vinculada a una historia que lo conmovió profundamente durante el certamen.

El influencer relató el vínculo que generó con una niña llamada Oli, quien falleció poco después de conocerlo. “Tenés un angelito que está ahí apoyándote”, le decía su familia. Esa experiencia llevó a Ian Lucas a tomar la decisión de donar el dinero como homenaje.

Otro de los momentos más emotivos de la final fue la presencia de su abuela, quien inspiró uno de sus platos. “Fue transportarme a mi infancia”, aseguró Ian Lucas, quien preparó un arroz con leche basado en la receta familiar que lo acompañó desde chico.

De cara al futuro, Ian Lucas no descarta seguir ligado a la gastronomía ni a la televisión. Aunque aseguró que su etapa en MasterChef Celebrity Argentina está cerrada, confirmó que mantiene reuniones con Telefe y que evalúa nuevos proyectos.