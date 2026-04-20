Un almuerzo familiar terminó de la peor manera para Ian Lucas, que debió ser asistido de urgencia después de sufrir un accidente doméstico que le provocó una fuerte hemorragia. La preocupación creció en cuestión de horas, sobre todo cuando empezaron a circular imágenes suyas rumbo a una clínica, pero fue él mismo quien decidió romper el silencio y contar qué había pasado.

Ya desde su casa, con la intención de bajar el nivel de alarma, el reciente ganador de MasterChef Celebrity grabó un video y explicó que la situación había sido real, aunque ya estaba fuera de peligro. “Hoy me llevaron de urgencia al hospital y hay mucha gente preguntándome. No sé cómo se enteraron, pero les quiero contar que estoy bien. Sí, es verdad”, dijo, en un mensaje pensado para frenar las especulaciones que se habían instalado en redes.

Lo que más ruido había generado era la falta de información precisa. Las imágenes de Ian Lucas subiendo a una ambulancia en Belgrano empezaron a moverse rápido y, como no estaba claro qué le había ocurrido ni quién lo acompañaba, aparecieron comentarios de todo tipo. Recién cuando habló se entendió que no se trataba de un cuadro misterioso ni de un problema de salud previo, sino de un percance doméstico tan tonto como peligroso.

Según relató, todo sucedió mientras compartía un asado con su familia. “Estábamos haciendo un asado con la familia. Había un plato todo grasoso, se me resbaló y me corté el dedo, pero mal, no me paraba de sangrar”, contó. Ahí se entiende por qué el susto fue tan grande. No fue un simple corte de cocina ni una herida menor, sino una situación que se descontroló rápido y obligó a actuar sin perder tiempo.

El propio influencer explicó que la familia intentó resolverlo en el momento, pero el sangrado no cedía. “Tuvimos que llamar de urgencia”, resumió sobre la decisión de pedir ayuda médica inmediata. Ese detalle terminó de poner en dimensión el episodio, porque deja ver que el problema no era tanto el golpe inicial sino la imposibilidad de frenar la sangre en su casa.

Una vez en la clínica, Ian Lucas recibió atención y pudo saber con precisión qué tan comprometida estaba la zona afectada. “Me dieron dos puntos en el dedo. Por suerte no llegó al tendón, si no, me tenían que operar”, reveló. Esa frase mostró que el accidente estuvo más cerca de una complicación seria de lo que parecía en un primer vistazo, ya que una lesión un poco más profunda lo habría llevado a una cirugía.

Con todo resuelto, eligió cerrar el tema con una actualización mucho más calma. “Por suerte no pasó a mayores. Fue el susto del momento, me sangró muchísimo, pero ya estamos acá en casa y está todo bien. Gracias a todos los que se preocuparon”, dijo. Así, después de un episodio que empezó con sangre, ambulancia y mucha incertidumbre, Ian Lucas pudo llevar tranquilidad y dejar en claro que el peor momento ya pasó.