La muerte de Luis Brandoni a los 86 años sigue generando repercusiones en el espectáculo argentino, con múltiples figuras recordando su legado. En ese contexto, sorprendieron las palabras de Pablo Echarri, quien decidió dejar de lado viejas diferencias para despedirlo con una mirada profunda.

Durante años, Pablo Echarri y Luis Brandoni protagonizaron cruces públicos marcados por posturas políticas opuestas y debates dentro del ambiente artístico. Sin embargo, el fallecimiento del actor abrió una instancia distinta, donde el respeto prevaleció por encima de cualquier tensión.

En diálogo con Ernesto Tenembaum en Radio con Vos, Pablo Echarri se mostró conmovido al recordar a su colega. “Primero, despedirlo con mucho pesar porque siempre lo reconocí como una figura excluyente del arte argentino. Un actor extraordinario, único”, expresó.

Lejos de evitar el pasado, el actor fue directo sobre su vínculo con Luis Brandoni: “Hemos estado enfrentados. No solo en lo ideológico, sino también en discusiones internas sobre la política de los actores. Sin embargo, siempre fue con altura”.

Además, resaltó el rol que tuvo Luis Brandoni dentro de SAGAI, destacando su compromiso con el sector. “Para quienes trabajamos en SAGAI, Beto fue un referente. Tenía un compromiso enorme con el colectivo”, afirmó.

Uno de los momentos más tensos entre ambos se dio en el marco del conflicto entre SAGAI e Interarte, espacio impulsado por Luis Brandoni. “Fueron discusiones muy álgidas. Nos enojábamos mucho, pero siempre aparecía algo después: admiración y cariño”, recordó.

En ese recorrido, también hubo lugar para acercamientos. Pablo Echarri destacó un encuentro promovido por Carlos Rottemberg, que buscó “achicar la grieta” en el ambiente artístico. “Ahí nos vimos reflejados. Él era tan apasionado como yo”, señaló.

Sobre el final, el actor eligió dejar de lado cualquier diferencia y centrarse en el legado. “Quiero expresarle todo mi respeto, saludar a su familia y amigos. Era único, inolvidable”, sostuvo.

Para cerrar, Pablo Echarri dejó una definición contundente sobre Luis Brandoni: “No había nadie como él. Podía hacer bondad o maldad con la misma verdad. Le daba espesor a cualquier obra. Era un verdadero grande”.