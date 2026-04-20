El fin de semana dejó momentos de preocupación alrededor de Ian Lucas, quien protagonizó un accidente doméstico en su departamento del barrio de Belgrano. El episodio ocurrió mientras el influencer compartía tiempo con su madre, en una escena cotidiana que terminó derivando en una rápida intervención médica.

Según trascendió en el programa Infama, el joven debió ser asistido tras sufrir un corte importante en una de sus manos. La urgencia del cuadro llevó a solicitar una ambulancia de Swiss Medical, que lo trasladó a un centro de salud para una evaluación más profunda.

El periodista Pablo Layús dio detalles precisos sobre lo sucedido: “Se cortó la mano lavando los platos, uno se rompió y le hizo un corte muy profundo, no podían parar la hemorragia”. Sus palabras reflejaron la tensión inicial que se vivió en el entorno del influencer.

Con el correr de las horas, la tranquilidad empezó a llegar gracias a la información aportada por su círculo cercano. El mánager de Ian Lucas se comunicó con Karina Iavícoli y llevó calma: “Le dieron dos puntos y la vacuna antitetánica. Hace unos minutos, regresaron a su casa”.

El episodio no solo generó preocupación, sino también sorpresa por la rápida difusión de imágenes. “No podía creer que alguien haya sacado una foto en el barrio”, transmitió el representante, evidenciando el impacto que tuvo la viralización del momento en redes y medios.

La atención médica se realizó en el Sanatorio Los Arcos, donde Ian Lucas permaneció algunas horas en observación durante la tarde del domingo 19 de abril. Tras constatar que la herida estaba controlada, recibió el alta sin complicaciones mayores.

En paralelo, entre los vecinos surgió cierta confusión al ver la escena del traslado. Algunos no lograron identificar a la madre del influencer y pensaron que estaba acompañado por otra persona, lo que alimentó versiones erróneas en las primeras horas.

Por ahora, Ian Lucas ya se encuentra recuperándose en su hogar y en buen estado general. Aunque el susto fue grande, todo quedó en un accidente doméstico que no pasó a mayores, pero que dejó en evidencia cómo una situación cotidiana puede volverse inesperada en cuestión de segundos.