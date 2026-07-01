La salida de Ian Lucas de Por el Mundo abrió una catarata de especulaciones en plena cobertura mundialista. El influencer se despidió del ciclo que conduce Marley y, casi de inmediato, comenzaron a circular versiones sobre una posible pelea interna como motivo de su partida.

El rumor tomó fuerza porque el abandono se produjo en medio del Mundial, cuando el programa de Telefe mantiene una fuerte exposición. Sin embargo, en SQP, Pía Shaw salió a explicar que no se trató de un conflicto ni de una mala convivencia, sino de un compromiso laboral que Ian Lucas ya tenía cerrado.

La periodista fue tajante al dar la versión oficial sobre la salida del joven: “Deja el MUNDIAL, se despide de Por el Mundo, no fue porque no rindió sino por un compromiso laboral pautado". Según detalló, el influencer debía viajar a Turquía por trabajos vinculados a la Fórmula 1 y otros acuerdos previamente organizados.

Con su partida, la producción decidió sumar a Momi para acompañar a Marley en esta nueva etapa del ciclo. Shaw explicó que el movimiento ya estaba previsto y que incluso habría una despedida al aire: “Momi lo va a acompañar a Marley, van a estar los tres y lo van a despedir”.

La aclaración buscó desactivar los rumores de pelea entre Ian Lucas y el conductor, pero no todos quedaron convencidos. Pía insistió en que la salida no fue improvisada y remarcó: “Ya lo sabían, ya estaba pautado todo”. Esa frase apuntó a instalar la idea de que la producción conocía de antemano el final de la participación del influencer.

Yanina Latorre, sin embargo, no compró del todo la explicación. Primero preguntó con suspicacia: "¿Por qué no lo cantaron antes?“. La respuesta de Shaw fue rápida: ”Porque lo tenía que contar yo acá”. Pero la conductora fue más filosa y lanzó: “Desconfío. No le chupes las medias a Telefe, le cayó un laburito mejor y abandona el MUNDIAL™”.

Así, la salida de Ian Lucas quedó atrapada entre la explicación oficial y las dudas que se instalaron en vivo. Aunque desde SQP negaron una pelea con Marley, la forma en que se dio la despedida, el silencio previo y la desconfianza de Yanina dejaron abierto un nuevo capítulo de rumores alrededor de Por el Mundo.