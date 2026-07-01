La vida de Juli Puente cambió para siempre este martes con la llegada de Serena, su primera hija junto a Facundo Migueleña. La influencer fitness sorprendió a sus seguidores al anunciar el nacimiento de la bebé a través de sus redes sociales, donde publicó las primeras postales desde la clínica y mostró toda la emoción que atraviesa en esta nueva etapa familiar.

Durante los últimos meses, Julieta Puente había compartido con naturalidad cada detalle de su embarazo. Desde las rutinas adaptadas hasta los controles médicos, la creadora de contenido mantuvo al tanto a su comunidad digital sobre cómo vivía la dulce espera. Aunque tenía previsto que la beba naciera antes del 15 de julio mediante una cesárea programada, todo se adelantó inesperadamente.

Según relató en sus historias de Instagram, todo comenzó durante un control obstétrico de rutina. Después de mostrar imágenes del monitoreo fetal, sorprendió a todos con una confesión inesperada: “Amigas, pasaron cosas. Porque no sería nuestra vida si no hubiese adrenalina”. La influencer explicó que, apenas terminó de grabar una story junto a su médica, la situación cambió por completo y tuvieron que actuar rápidamente.

“En el preciso instante en el que subí la Story con mi obstetra empezó a pasar de todo y perdimos totalmente el control de la situación”, expresó Juli Puente, todavía impactada por cómo se desencadenó el nacimiento de Serena. Fiel a su estilo espontáneo y cercano, prometió contar todos los detalles más adelante, cuando lograra recuperarse del cansancio y la emoción.

La influencer también habló del miedo y los nervios que sintió en ese momento tan intenso. “Mucho para contarles. Estoy exhausta. Denme tiempo, pero ustedes tienen que saber antes que nadie que sin planificarlo… ¡Llegó el día!”, escribió. Además, agregó una frase que reflejó el caos con humor: “Ni el bolso teníamos en el auto, pero así es mi vida”.

Horas después del parto, Julieta Puente compartió un emotivo video desde el quirófano donde mostró el instante exacto en el que nació Serena. En las imágenes se pudo ver a Facundo Migueleña acompañándola en todo momento, sosteniéndole la mano mientras ambos esperaban ansiosos conocer a su hija. La secuencia terminó con los tres abrazados y llenos de emoción.

Juli Puente dio a luz

“Bienvenida amor de nuestras vidas. No tenemos palabras para describir lo que sentimos en este momento. Nuestro 50/50, Serena Miguelena 30/06/2026”, escribió la influencer junto al video. Además, reveló algunos datos del nacimiento: “Pesó 2.600 kg y por supuesto que nació cuándo y cómo ella quiso. Nos dio un lindo shot de adrenalina”.

Aunque reconoció que el parto no salió exactamente como lo habían planeado, Juli Puente llevó tranquilidad a sus seguidores y aseguró que todo terminó de la mejor manera. “No sé cómo hubiera hecho sin este equipo”, expresó agradecida con los profesionales que la acompañaron durante el nacimiento de la bebé.

La llegada de Serena generó una enorme repercusión en redes sociales, donde amigos, colegas y seguidores inundaron las publicaciones con mensajes de amor y felicitaciones para la pareja. Así, Julieta Puente y Facundo Migueleña comenzaron una etapa completamente nueva, atravesados por la felicidad de tener a su hija finalmente en brazos.