Un conflicto que había quedado flotando tras su paso por MasterChef Celebrity volvió a ponerse sobre la mesa. Ian Lucas decidió contar qué pasó realmente con el Chino Leunis y le bajó el tono a una situación que había generado versiones cruzadas.

El participante no esquivó el tema y confirmó que el episodio existió. En ese marco, Ian Lucas explicó: “Lo del Chino, sí, fue verdad. Fue como algo del programa”, marcando desde el inicio que no se trató de un problema fuera de contexto.

Para describir lo ocurrido, eligió una comparación clara que dejó en evidencia el carácter momentáneo del cruce. En ese sentido, el youtuber sostuvo: “¿Viste cuando pasa algo en un partido y queda en la cancha? Fue medio así”.

Lejos de señalar a la otra parte, también aportó una mirada más amplia sobre el clima en el que se dio la discusión y reconoció: “Yo siento que nos agarró en un momento que estábamos todos como muy saturados”. Ese desgaste fue clave para entender el origen del conflicto. Sobre el detonante puntual, el propio ganador del certamen admitió: “Él hace chistes. Tal vez yo ya estaba medio cansado y me lo tomé un poco más personal”.

A pesar del mal momento, la situación no escaló. Esa misma noche, ambos decidieron hablar y poner un cierre a la polémica: “Por suerte, esa noche él me llamó por teléfono y lo pudimos hablar. Es una persona súper buena”.

El acuerdo fue inmediato y sin vueltas. Sobre la situación con el Chino Leunis, Ian Lucas dejó en claro: “Él no quería bardo, yo tampoco”, descartando cualquier intención de profundizar el conflicto. Incluso reveló cómo fue ese intercambio que terminó de desactivar la tensión. E insistió: “Me dijo: ‘amigo, voy a tener más cuidado’”, mostrando el tono de la conversación. Con el paso de los días, la relación no solo se recompuso, sino que terminó fortalecida. Al recordar el tramo final del programa, Ian Lucas destacó: “En la final, él fue uno de los que más me ayudó. Súper caballero”.

Así, lo que había empezado como un cruce en medio del desgaste del reality terminó resolviéndose sin escándalo. Con el conflicto ya atrás, Ian Lucas eligió contarlo desde otro lugar y cerrar definitivamente el capítulo.