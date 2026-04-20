La partida de Luis Brandoni a los 86 años dejó un vacío imposible de llenar en el mundo artístico argentino. Reconocido por su extensa trayectoria en cine, teatro y televisión, su fallecimiento generó una profunda conmoción entre colegas, productores y figuras públicas que lo despidieron con palabras cargadas de emoción y respeto.

Una de las primeras en manifestar su dolor fue Soledad Silveyra, quien compartió escenario con el actor en la obra ¿Quién es quién?. Conmovida, escribió: “Sos el último de los grandes en irse. Siempre con tu recuerdo. Día muy triste para la cultura”, reflejando el impacto personal y profesional que le dejó su partida.

La publicación de Soledad Silveyra rápidamente se llenó de reacciones. Entre ellas, se destacó el mensaje de Eleonora Wexler, quien eligió un corazón como símbolo de acompañamiento en este difícil momento. El vínculo entre los artistas quedó en evidencia en cada gesto de cariño compartido en redes.

Desde el periodismo, Ángel de Brito también se sumó a los homenajes con palabras que sintetizaron el sentir general: “Con absoluto respeto y admiración, despedimos a Brandoni. Un tipazo, un actorazo, un grande. No se apaga quien deja huella en la cultura”. Su mensaje fue replicado por miles de usuarios.

Por su parte, el productor Axel Kuschevatzky recordó la importancia de Luis Brandoni dentro del cine nacional. “Luis Brandoni fue único, y es imposible imaginar el cine argentino sin él”, expresó, destacando además las experiencias compartidas en distintos proyectos a lo largo de los años.

La despedida también contó con voces emblemáticas como Graciela Borges, Sabrina Garciarena, Diego Pérez, Eduardo Blanco y Marcelo de Bellis, quienes utilizaron sus redes para expresar su tristeza y reconocer la huella que dejó el actor en la industria.

A ellos se sumó el productor teatral Carlos Rottemberg, quien resaltó la relevancia de Luis Brandoni en los escenarios argentinos. Su legado, construido a lo largo de décadas, fue clave para el desarrollo y la consolidación del teatro nacional.

La muerte de Luis Brandoni no solo marca el final de una vida, sino también el cierre de una era dorada en la actuación argentina. Sus interpretaciones, su compromiso y su presencia quedarán en la memoria colectiva como parte fundamental de la cultura del país.