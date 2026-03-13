La banda tributo Ave Rapaz se presentará el 20 de marzo las 21:00 en Mood Live con un espectáculo dedicado a revivir la música y la mística de Héroes del Silencio y su histórico líder Enrique Bunbury.

El show promete una puesta en escena potente y emotiva, pensada para recorrer las canciones que marcaron al rock en español durante las últimas décadas. El repertorio repasa temas emblemáticos de la banda española y de la etapa solista de Bunbury, abarcando casi 20 discos fundamentales publicados desde 1987 hasta la actualidad.

La formación está integrada por Martín Hache en voz, Marcos Gainza en guitarra, Tati Freites en bajo y Agustín Ramos en batería. Gainza fue reconocido como Mejor Guitarrista en el “Cover de Oro” durante el Día H, un encuentro internacional dedicado a celebrar la obra de Héroes del Silencio.

Desde su creación en 2022, Ave Rapaz ha recorrido distintos escenarios del país con funciones a sala llena, consolidándose como uno de los tributos más destacados de Latinoamérica a la obra de Bunbury y Héroes del Silencio. La banda apuesta a reproducir con fidelidad el sonido, la estética y la intensidad que caracterizaron al grupo español, logrando una experiencia que conecta con los fanáticos de varias generaciones. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Protickets.com.ar.