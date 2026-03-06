La polémica volvió a instalarse alrededor de Ian Lucas y Evangelina Anderson después de que el influencer decidiera hablar públicamente sobre el vínculo que mantuvieron. El descargo apareció en sus redes sociales, donde explicó cómo vivió las reiteradas desmentidas de la modelo y por qué eligió responder ahora.

Durante mucho tiempo, Ian Lucas había evitado referirse al tema pese a que los rumores circulaban con fuerza. Sin embargo, el creador de contenido decidió contar su versión y compartir cómo lo afectó quedar expuesto en medio de una historia personal que, según él, nunca buscó hacer pública.

En uno de los mensajes que publicó en sus historias de Instagram expresó su incomodidad frente a la situación. “Todo esto me da bastante vergüenza y tristeza, porque nunca imaginé verme expuesto públicamente en algo tan personal”, escribió al explicar por qué decidió hablar después de tanto tiempo.

El influencer también explicó que durante meses optó por mantenerse al margen de la discusión pública. Según relató, ese silencio estuvo motivado por respeto hacia Evangelina Anderson y hacia lo que ambos habían compartido. “Soy bueno, pero no bolu... Por respeto elegí guardar silencio durante mucho tiempo frente a tanto destrato conmigo”.

En ese mismo descargo fue más allá y apuntó directamente contra las desmentidas de la modelo. “Lastima ver cómo esa persona te desmerece y demiente reiteradamente cada vez que tiene oportunidad sin importar cómo me pueda sentir yo con esa mentira. Sobre todo cuando la historia siempre fue otra”.

Al referirse al vínculo que mantuvieron, Ian Lucas quiso dejar en claro que nunca lo vivió como un episodio pasajero o como una estrategia para ganar visibilidad. “Para mi los afectos nunca fueron marketing ni contenido. Lo que sentí fue sincero y lo viví desde un lugar genuino”.

En otra parte del mensaje también remarcó cuál es su postura frente a las versiones que circularon en los últimos meses. “Solo quiero aclarar que lo que viví fue real”, señaló para dejar asentada su mirada sobre la relación que habría tenido con Evangelina Anderson.

A pesar del malestar que expresó en su descargo, el influencer aseguró que prefiere no seguir alimentando la polémica. “Por mi parte elijo quedarme con lo bueno, cerrar este capítulo y seguir adelante con tranquilidad”, escribió al finalizar su publicación.