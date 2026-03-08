El enfrentamiento mediático entre Ian Lucas y Evangelina Anderson volvió a sumar ruido en las últimas horas. Mientras la modelo continúa desmintiendo que haya existido un vínculo sentimental entre ambos, el cantante decidió volver a expresarse y, en paralelo, apareció una señal pública que muchos interpretaron como un respaldo directo hacia su versión de los hechos.

El gesto llegó desde un lugar inesperado pero contundente. La madre del artista utilizó sus redes sociales para compartir una imagen en la que aparece junto a su hijo durante un show multitudinario. La publicación no incluía explicaciones ni referencias explícitas al conflicto que rodea a Ian Lucas y Evangelina Anderson, pero la frase elegida fue suficiente para generar interpretaciones inmediatas: “Orgullosa de vos mi amor”.

La escena que eligió la mujer también tuvo peso propio. En la foto se la ve abrazando al cantante arriba de un escenario del estadio José Amalfitani, en un momento que transmite cercanía y apoyo. En medio de un contexto donde la exposición mediática crece y los rumores siguen circulando, el mensaje fue leído como una señal clara de acompañamiento familiar hacia Ian Lucas.

La tensión alrededor del tema creció después de que Evangelina Anderson negara públicamente que entre ambos haya existido una relación sentimental. Desde hace meses circulan versiones sobre un acercamiento que habría comenzado durante las grabaciones de MasterChef Celebrity, algo que el cantante nunca ocultó y que la modelo insiste en rechazar cada vez que el tema vuelve a aparecer en televisión o en redes sociales.

En ese contexto, Ian Lucas decidió compartir un descargo personal a través de sus historias de Instagram. Allí dejó ver su incomodidad frente a lo que considera un intento de minimizar lo que ocurrió entre ambos. “Soy una persona sensible, sí, pero también tengo muy claro cuándo algo es real y cuándo es solo parte del show. Soy bueno, pero no boludo”, escribió el músico en una primera reflexión.

El artista profundizó luego sobre el modo en que eligió manejar la situación durante los últimos meses. Según explicó, optó por no responder durante mucho tiempo pese a que el tema seguía reapareciendo públicamente. “Por respeto elegí guardar silencio durante mucho tiempo frente a tanto destrato conmigo, incluso cuando se dijeron cosas que no reflejaban lo que yo viví con esa persona”, expresó.

Finalmente, Ian Lucas volvió a referirse al vínculo que sostiene haber tenido con Evangelina Anderson y al modo en que decidió posicionarse frente al conflicto. “Siempre traté de manejarme con respeto y cuidar a quienes forman parte de mi vida. Me crió mi mamá, y si hay algo que sé es de respetar a las mujeres y la caballerosidad. En todas las declaraciones ajenas se ningunea el cariño que realmente existió en esa intimidad”.