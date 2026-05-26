La separación de Yuyito González y Javier Milei volvió a tomar dimensión pública a partir de una confesión más íntima. La conductora contó cómo procesó el final del vínculo, reveló que hoy no mantiene contacto con el Presidente y explicó qué entendió sobre el amor después de esa experiencia.

En una entrevista con María Laura Santillán para Infobae, Yuyito González habló por primera vez con ese nivel de detalle sobre la ruptura. Lejos de quedarse en una explicación superficial, reconoció que necesitó revisar lo ocurrido desde un lugar personal: “La ruptura con Javier yo la he tenido que trabajar, la he tenido no, quise trabajarla mucho, mucho, mucho. Mucho. Mucho. A mí, qué me pasaba, qué me pasó, qué nos pasó”.

El romance entre ambos había durado cerca de un año y estuvo atravesado por una exposición permanente. Cada aparición pública, cada gesto y cada ausencia alimentaban lecturas alrededor de una pareja que, por el contexto político y mediático, nunca transitó su historia en silencio.

Consultada por el presente del vínculo, la conductora fue clara al contar que la comunicación prácticamente se cortó. "Con Javier estuvimos casi un año juntos. No tenemos ningún tipo de contacto en este momento, desde principio de año, sacando un saludito de cumpleaños que me hizo y le contesté, ya veníamos contacto cero", explicó.

Aun así, Yuyito González evitó hablar desde el resentimiento y eligió rescatar lo que vivió con Javier Milei. "Sinceramente nos amamos, lo respeto y me quedo con lo más lindo de esa relación. Por otra parte, es una experiencia hasta histórica si querés", sostuvo, al poner en palabras el peso singular que tuvo esa historia.

El punto más sensible apareció cuando intentó explicar por qué una relación puede apagarse incluso cuando hubo sentimientos fuertes. "¿Sabes qué pasa con el tema del amor? Si no se alimenta con más amor, el amor se muere verdaderamente", reflexionó, dejando entrever que el desgaste no siempre llega de golpe, sino por acumulación.

Sobre el cierre, la conductora transformó la ruptura en una conclusión personal. "Por eso entiendo y aprendí de todo este aprendizaje tan hermoso que el amor es una decisión: uno decide seguir amanado y uno decide no amar más. Es una decisión verdaderamente", afirmó. Así, Yuyito dejó atrás el misterio sobre el final y eligió contar la separación como un proceso que todavía ordena desde adentro.