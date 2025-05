Eva Bargiela habló por primera vez del divorcio millonario con Facundo Moyano

Tras su escandalosa separación, Eva Bargiela decidió romper el silencio para brindar detalles sobre las cuestiones que deberá resolver la Justicia debido a su conflicto. Esto la llevó a aclarar las versiones del juicio millonario y cómo se encuentra actualmente luego de lo que transitó al separarse del político.

Si bien Eva Bargiela se separó en 2023 de Facundo Moyano, lo cierto es que durante todo este tiempo no quiso hablar sobre el fin de este amor. Sobre todo teniendo en cuenta el escándalo que generó la ruptura. Ahora, en diálogo con A la tarde, comentó algunas situaciones de debió pasar y aprovechó para desmentir el rumor más grande que se generó.

“¿Cómo viene el tema del divorcio, la división de bienes y la compensación económica?”, le consultaron en el programa sobre su relación con el político. A lo que aclaró de forma tajante: "No hay ninguna suma millonaria, ni nada que yo quiera contar”.

Debido a que tocaron el tema, ella siguió en su postura y dejó en claro que no se arrepiente de nada y que se muestra impermeable a comentarios ajenos: "A mí no me define lo que digan los demás, me define mi manera de actuar. Estoy tranquila con cómo actúo y con las cosas que hago. No necesito tirarle tierra a nadie; la gente se tira tierra sola".

A lo que cuestionó todo lo que padeció por ser pareja de Facundo Moyano: “Es verdad que, al estar en pareja con un político, hay cosas que te tocan de rebote. Cosas de mi trabajo que no podía mostrar o hacer porque estaban mal vistas”.

“Si no lo hice en su momento, cuando quizás sí podía haber actuado con el impulso o el enojo de decir cosas, me pude contener. Imaginate si ahora, que tengo un presente re lindo con una persona que me valora, me ama y con quien tengo un proyecto, ¿lo voy a decir?", resaltó marcando la razón por la que no ventila hechos del pasado.

En lo que respecta a Facundo Moyano, Eva Bargiela se mostró un tanto acostumbrada a su comportamiento, por lo que acusó que siempre se manejó de la misma manera: "No me sorprende nada. Siempre las cosas se pueden hacer de otra manera. No lo conozco, creo, ya".