La entrega de los Martín Fierro de la Moda 2025 dejó mucha tela para cortar, pero uno de los momentos más comentados tuvo como protagonista a Pampita. La modelo sorprendió con su reacción al perder frente a Sofía Gonet, conocida popularmente como La Reini, en una de las ternas más competitivas de la noche.

El evento, organizado por APTRA y transmitido por Telefe, contó con la conducción de Valeria Mazza e Iván de Pineda. Más de 300 invitados se reunieron en una gala donde el estilo y la elegancia fueron protagonistas absolutos.

En la categoría mejor estilo femenino en big show, Pampita competía con figuras de peso como Lali Espósito y Wanda Nara. Sin embargo, fue Sofía Gonet quien terminó llevándose la estatuilla.

Lejos de cualquier gesto de incomodidad, Pampita tuvo una reacción que llamó la atención tanto en el salón como en redes sociales. Apenas se anunció a la ganadora, la modelo se mostró sonriente y aplaudió con entusiasmo, acompañando el momento con un cálido ““¡Felicitaciones!””.

El gesto no pasó desapercibido y rápidamente se viralizó. Muchos usuarios destacaron la actitud de Pampita, subrayando su profesionalismo y su capacidad para celebrar el logro de otra colega en una terna tan importante.

Mientras tanto, Sofía Gonet subió al escenario visiblemente emocionada y compartió unas palabras que reflejaron la magnitud del momento: “Muchas gracias. Para mí esto es inimaginable, no sé qué decir, jamás creí que podía ganar este premio”, expresó conmovida ante el público.

La influencer también agradeció a su equipo y al canal: “Gracias a mi equipo que me acompañó en todas mis locuras... Gracias a Telefe porque desde que me abrieron las puertas mi vida se convirtió en un sueño”, cerró con la estatuilla en la mano.

Más allá de ese resultado, Pampita tuvo su revancha en la noche al consagrarse en la categoría mejor estilo en redes. Así, la gala dejó no solo ganadores, sino también momentos de elegancia y compañerismo que marcaron el pulso del espectáculo.