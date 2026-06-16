El regreso de Chiche Gelblung a su casa no cerró la historia más dura de su internación. Después de casi un mes en terapia intensiva, el periodista volvió a hablar y expuso una versión cargada de angustia, enojo y una sensación límite sobre los días en los que su salud estuvo en riesgo.

La frase más fuerte apareció cuando reconstruyó cómo vivió el cuadro desde adentro: “Sentí que querían matarme. El tema no era que perdiera el pie sino la vida. Mi reacción fue decir ‘yo no estoy golpeando las puertas del cielo’”. Esa percepción marcó el tono de un relato atravesado por el miedo y la desconfianza.

Antes de llegar a ese punto, Chiche Gelblung recordó el impacto que le provocó el primer diagnóstico que escuchó. “El primer médico que me vio me dijo: ‘estás golpeando las puertas del cielo’. Pero yo no me sentía así. No tengo perdón para ese tipo, porque nadie le puede decir así a un paciente. En todo caso que diga estás jorobado", expresó, todavía molesto por aquella escena.

La situación clínica había escalado por una trombosis en el tobillo, que derivó en complicaciones severas y obligó a una intervención urgente. En ese contexto, el conductor contó que dentro del equipo médico había miradas opuestas sobre el camino a seguir: “Era una batalla en simultáneo entre cirujano vascular que estaba tratando de salvar el pie y el traumatólogo que quería amputar el pie. Estaba decidiendo si iba ser abajo de la rodilla arriba de la rodilla. ¡Ya era la pierna!”.

La posibilidad de perder una parte del cuerpo llegó a estar sobre la mesa y Chiche Gelblung admitió que intentó prepararse para ese escenario. “Yo ya tenía resuelto que si había que perder el pie lo perdía. Yo le dije a mi mujer dos días que si era el precio lo perdía”, confesó sobre una decisión que, según explicó, estaba dispuesto a aceptar si eso le salvaba la vida.

El cambio en su ánimo llegó cuando sintió que había un profesional peleando a su lado. “Yo estaba dispuesto a dar batalla porque encontré un médico maravilloso. Ese es el cirujano vascular que me hizo la operación, que iba peleando en simultáneo con un traumatólogo”, destacó al hablar del especialista que logró revertir el cuadro.

Ya fuera del Sanatorio Mater Dei, el periodista describió la operación como una experiencia casi consciente de resistencia. “La operación se hizo con sedación, yo tenía conciencia de lo que estaba pasando. Y yo sentía que yo le estaba ganando la batalla. Sentía cómo se estaba abriendo la arteria. Veía al médico que peleaba conmigo para que se abriera la arteria. Seguimos al punto tal que ya no sentí más dolor”, recordó.