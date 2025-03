Roberto Pettinato confesó cómo reaccionó cuando su hija le contó que estuvo con Alberto Fernández

Tras pasar varios años alejado de los medios por distintos escándalos, Roberto Pettinato reapareció en una entrevista que brindó con Intrusos. Allí, el conductor y músico habló sobre distintos inconvenientes que afronta en su entorno, aunque puso el foco en la polémica que atravesó su hija Tamara con Alberto Fernández.

Si bien al agua pasó por debajo del puente y hoy la polémica no se encuentra en todas las portadas, Tamara Pettinato quedó marcada por los videos que se filtraron sobre su affaire con Alberto Fernández mientras él era presidente y se atravesaba por el momento más crítico de la pandemia.

Al ver que bajó un poco la espuma de esta polémica, Roberto Pettinato se animó a hablar sobre el escándalo que se generó cuando se filtraron los videos. Tanto es así, que decidió tomárselo con humor: “Linda pareja, bella pareja. Obvio que me sorprendió, yo decía: esto no es verdad. Pero está bien. Qué sé yo, tuvieron un affaire seguramente”.

En esta sintonía, no sólo se encargó de desdramatizar ahora que pasó el tiempo, sino que incluso confesó que él lo sabía desde antes. Es por eso que contó cómo reaccionó cuando su propia hija se lo anticipó: "Me lo contó ella primera y yo le dije: ¿Qué Alberto? No sabía de qué Alberto me hablaba. Fueron cosas que pasaron y no por eso había que demonizarla”.

De esta manera, el conductor optó por sacar de foco a Tamara Pettinato y habló sobre su situación actual. Es que retornó luego de estar ausente producto de algunas denuncias públicas por parte de ex compañeras: "Volví a la música. Nunca me sentí cancelado por los medios. En la ley no existe. En su momento sí me amargó porque hubo muchas mentirillas. Pero también yo me porté mal, me como me portaba en el colegio, siempre fui de agarrarte la barba, la nariz y vos te caga... de risa, qué se yo".

En lo que respecta a la decisión de mantenerse al márgen, explicó: "Nunca inicié acciones legales, dejé que hablaran. No me dejé llevar por todo porque me di cuenta que era un show también. No digo que fueran mentirosas ni yo un mentiroso, son cosas que se daban en el momento".

Fue así como aclaró lo sucedido con Josefina Pouso, una de las mujeres que lo acusó: “Nunca me tiré encima y ella tenía un camarín aparte porque estaba peleada con Granata y Granata me pidió que querían camarín aparte, y después la terminé ligando yo. Una vez le mordí el hombro en el programa delante de todos y después dijo: él me mordió. Una cosa ridícula, era como parte del show”.