El proceso judicial contra Felipe Pettinato por la muerte de Melchor Rodrigo sumó un capítulo crucial tras las declaraciones del abogado Nacho González Prieto en televisión. Luego de entrevistar al hermano de la víctima, el letrado expuso argumentos que podrían complicar gravemente la situación del acusado.

González Prieto denunció un supuesto trato diferenciado hacia Pettinato. “Hay una cuestión de fondo de la que uno no se puede escapar: el tratamiento que tuvo Felipe Pettinato no es el tratamiento que tiene una persona común”, afirmó, y planteó la pregunta: “¿Existe en Argentina una Justicia para ricos y famosos y otra para el resto?”

El abogado aclaró que su planteo no es una opinión personal, sino que “se sustenta con hechos reales”. Subrayó que Pettinato “nunca fue preso”, que se priorizaron sus problemas de adicción y salud mental, y que el proceso judicial se desarrolló sin prisión preventiva. Además, señaló que el juicio se llevó a cabo “prácticamente virtual”, sin exponer a Pettinato y cuidándolo, lo que sugiere para él la existencia de influencias poderosas: “Creo que los Pettinato tienen algún tipo de peso específico con alguien de poder”.

La relación entre Pettinato y Melchor Rodrigo

En cuanto a la relación entre Pettinato y Melchor Rodrigo, el abogado la definió como “muy intensa” y narró episodios preocupantes, incluyendo un ataque en el que Pettinato habría destrozado el consultorio del médico. Destacó además que Rodrigo “le daba lástima y lo cuidaba mucho” y que Pettinato se sentía abandonado por su familia.

Uno de los aspectos más delicados surgió con el alegato de la defensa, donde se admitió que ambos se reunían para consumir drogas, aunque “no se podía probar cómo se inició el incendio”, según explicó González Prieto. La versión fue rechazada por el hermano de la víctima, lo que añade incertidumbre al caso.

Respecto al incidente, el abogado resaltó la importancia de la pericia de los bomberos, que detectó la presencia de un líquido acelerante y describió una escena impactante: Melchor Rodrigo estaba dormido y el fuego comenzó desde sus piernas hacia el pecho, lo que indica que “hubo un fuego iniciado por alguien”.

Nuevo dato complica a Felipe Pettinato en juicio por muerte de Melchor Rodrigo

Finalmente, el abogado planteó la cuestión central que la Justicia debe resolver: la imputabilidad de Pettinato en el momento del hecho. Explicó que ser imputable implica “saber lo que haces y dirigir tus acciones”, y que el eje del juicio está en determinar si hubo intención o no. “Lo que está de fondo es preguntarnos si hubo intención o no”, concluyó.

Con estos nuevos elementos, la causa contra Felipe Pettinato se torna aún más compleja y tensionada. La Justicia tiene plazo hasta el próximo 20 de abril para emitir un fallo definitivo sobre el caso que conmociona al país.