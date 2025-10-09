El increíble cambio de look de Damián Betular: “Es muy raro verme así”

Los últimos años fueron de un gran crecimiento profesional para Damián Betular, quien se consolidó como uno de los chefs más queridos del país gracias a su paso por Bake Off Argentina y MasterChef. Pero lejos de los desafíos culinarios, esta vez el pastelero fue noticia por un motivo inesperado: su cambio de look. Con humor y naturalidad, decidió dejar atrás una marca personal que lo acompañó durante más de una década: su barba.

El jurado más simpático de la televisión mostró su nuevo aspecto en Sería Increíble, el ciclo que conduce junto a Nati Jota, Homero Pettinato y Eial Moldavsky en Olga. Allí, se presentó con una gorra y la cara parcialmente tapada por su camisa para sorprender a los oyentes, hasta que finalmente se destapó y se pudo ver su rostro completamente afeitado. “Es muy raro verme así después de tantos años sin barba”, confesó entre risas, mientras el estudio estallaba por la sorpresa.

Los comentarios no tardaron en llegar. El público se divirtió con su nuevo look y comenzaron a llegar mensajes al programa con pequeñas bromas para el pastelero. “¿Quién es ese ratopín rasurado?”, bromeó un usuario haciendo alusión a un chiste interno del programa. Mientras otro escribió: “Hay un bebé gigante sentado en el lugar de Betular”. Con su clásico humor, el chef se sumó al juego: “Ayer me dijeron que en El viaje de Chihiro hay un bebé gigante y que era yo”.

Lejos de tomárselo como una simple curiosidad, Damián Betular explicó que esta renovación tiene un trasfondo personal. “Me la saqué para hacer unas fotos. No es que no me gusta, pero me estoy encontrando conmigo mismo”, expresó, dejando entrever que el cambio también fue simbólico. Y agregó divertido: “Ayer me sentí medio que era la señorita Doubtfire”, en referencia al personaje de niñera interpretado por Robin Williams en Papá por siempre.

El pastelero también recordó que su primera aparición en MasterChef fue justamente sin barba: “La primera vez que aparecí en MasterChef como invitado estaba así, con unos kilos arriba y con el pelo corto porque en la hotelería no se podía usar barba”. Además, contó que se afeitó “ayer a las siete de la tarde” y que cuidó cada detalle del proceso: “Me pasé rasuradora y afeitadora. Me metí a bañarme con agua caliente para que se abra el poro y cuando volví me puse el after shave”.

“Me hubiera gustado que me agarre esto más bronceado y me di cuenta que estaba muy blanco”, dijo entre risas, dejando en claro que, como siempre, prefiere reírse de sí mismo. Y aunque aclaró que su barba volverá en poco tiempo, también dejó abierta la posibilidad de seguir experimentando con su imagen.

Con este cambio, Damián Betular mostró que no solo sabe reinventarse en la cocina, sino también en la vida. Auténtico, espontáneo y dueño de un humor inagotable, volvió a conquistar a sus seguidores demostrando que, incluso sin barba, su sello sigue intacto.