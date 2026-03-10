El Real Madrid recibió un duro golpe antes del partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League de mañana: Kylian Mbappé seguirá siendo baja por molestias en su rodilla izquierda y no estará frente al Manchester City. El delantero francés no juega desde fines de febrero y también es duda para el partido de vuelta en el Etihad Stadium, la semana que viene.

La lesión de Mbappé, que se originó el 7 de diciembre en un partido ante Celta de Vigo cuando sufrió un esguince esa rodilla, generó rispideces entre el entorno del jugador y el Real Madrid. Desde entonces, Kiki ha sufrido un dolor constante y la gente encargada de su salud física sostiene que “el ligamento cruzado posterior izquierdo del jugador está al límite”, por lo que no quiere acelerar tiempos, algo que no está cayendo del todo bien en el Merengue, donde sospechan que está guardando su físico para llegar al Mundial 2026.

El futbolista no juega desde el 21 de febrero, cuando enfrentó a Osasuna, y viajó a Francia para continuar su tratamiento, ya que, según Antoine Simonneau, corresponsal de L'Équipe, Mbappé “no confía mucho de los médicos del Madrid", debido a que que no han podido encontrar el procedimiento adecuado para que supere su lesión y olvide los dolores, otro factor que ha sido motivo de polémica entre la relación del astro francés y la Casa Blanca.

Además de Mbappé, el Real Madrid atraviesa una crisis de lesiones que afecta a varios jugadores importantes: Jude Bellingham, Dani Ceballos, David Alaba, Éder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras y Raúl Asencio serán otros ausentes mañana ante los Citizens. Sumado a esto está la grave lesión de Rodrygo (rotura de ligamento cruzado anterior y menisco externo), que se pierde lo que queda de temporada, Mundial incluido.