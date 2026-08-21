El rescate de Oriana Junco convirtió una madrugada común en una experiencia límite dentro de un edificio de la avenida Pueyrredón, en Capital Federal. La artista dormía en su departamento del segundo piso cuando el incendio obligó a desplegar un operativo de emergencia y a evacuar a los residentes. La salida se produjo en medio de cortes de luz y gas, gritos y golpes en las puertas.

La escena más desconcertante ocurrió cuando los rescatistas llegaron hasta su vivienda y la apuraron para que saliera sin perder tiempo. Todavía desorientada y sin alcanzar a cambiarse, recordó el estado en el que terminó en la vereda: “Me sacaron en pelotas total a la calle porque yo duermo con un camisoncito”.

Minutos antes de comprender el peligro, el estruendo en los pasillos la había llevado a imaginar una situación completamente diferente. El movimiento fuera de su puerta, sumado a la falta de información, alimentó el miedo: “De repente siento un ruido bárbaro en el edificio. Un escándalo total”.

Ante aquello que interpretó como una posible amenaza, decidió protegerse con lo primero que encontró y bloqueó el ingreso. La reacción fue inmediata, mucho antes de saber que los golpes pertenecían al personal de emergencia: “Puse una mesa contra la puerta porque dije: ‘Me muero. ¿Qué es esto? ¿Están robando?’”

La dimensión real del episodio apareció cuando el edificio quedó sin servicios y los bomberos comenzaron a recorrer cada unidad. Oriana Junco describió ese giro brusco: “Se estaba incendiando el edificio. Cortaron la luz. Casi me desmayo. Cortaron el gas, la luz y empezaron a golpear las puertas los bomberos”.

Mientras los ocupantes descendían, personal del SAME y dotaciones de bomberos trabajaban sobre la avenida Pueyrredón, que permaneció interrumpida durante la asistencia. Las imágenes difundidas por LAM reflejaron la magnitud del despliegue. De acuerdo con lo informado en el programa, el foco se habría iniciado en uno de los pisos superiores.

El dato más grave surgió al final del testimonio, aunque quedó presentado como información aportada por la propia damnificada: “Por desgracia hubo víctimas fatales en el piso 12, yo vivo en el segundo”. Después del rescate, Oriana Junco también recordó que había denunciado humedad y dificultades en la instalación eléctrica de la propiedad alquilada, antecedentes que ahora vuelven a quedar bajo atención tras el incendio.