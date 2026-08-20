Una operación inmobiliaria realizada en Mar del Plata terminó, según Rodrigo Lussich, con su familia desalojada y sin recuperar los ahorros invertidos. El conductor acusó a Fernando Cerimedo de haberles vendido en 2012 un departamento que ya pertenecía legalmente a otras personas. El monto entregado habría sido de 35.000 dólares.

La denuncia pública incluyó también el desenlace que habría tenido la causa iniciada por sus familiares. Rodrigo Lussich aseguró que Fernando Cerimedo recibió una condena de prisión en suspenso por estafa. Sin embargo, sostuvo que el dinero nunca fue devuelto debido a que el acusado se declaró insolvente cuando llegó el momento de responder económicamente.

El conflicto comenzó cuando la madre del periodista y su esposo buscaron comprar una propiedad. De acuerdo con su relato, entregaron sus ahorros a cambio de un boleto de compraventa y recibieron la promesa de que posteriormente se firmaría la escritura. Durante un tiempo creyeron que el procedimiento avanzaría con normalidad.

La documentación definitiva nunca habría aparecido. Rodrigo Lussich afirmó que el departamento ya estaba escriturado a nombre de otras personas y que sus familiares terminaron denunciados por usurpación. Esa situación derivó en el desalojo del inmueble, pese a que ellos habían pagado por la propiedad y contaban con el boleto firmado durante la operación.

Al recordar lo sucedido, el conductor fue contundente: “Fernando Cerimedo era un estafador que ya delinquía en el año 2012”. Su testimonio volvió a tomar relevancia después de la detención del exasesor político en Bolivia, dentro de una investigación por un presunto ataque a balazos contra su expareja, la abogada y activista Nadia Beller.

La Justicia boliviana analiza la situación procesal de Fernando Cerimedo, mientras el episodio impulsó a Lussich a recuperar aquella historia familiar. El periodista también vinculó su experiencia con el posterior crecimiento político del acusado y expresó: “De ese tipo de personajes nació un partido político que ganó las elecciones y habilitó a semejantes marginales a espacios de poder. Así estamos”.

El relato de Rodrigo Lussich expuso una pérdida económica que su familia habría sufrido mucho antes de la llegada de Cerimedo a la escena política nacional. Aunque, según afirmó, existió una condena judicial, los 35.000 dólares no fueron recuperados. La nueva situación legal de Fernando Cerimedo reabrió así una experiencia que el conductor todavía considera impune en términos económicos.