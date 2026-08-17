Moria Casán recuperó en su serie de Netflix uno de los secretos más incómodos que circularon alrededor de Susana Giménez. La producción incluyó una escena que puede resultar desconcertante para quienes desconocen la historia, pero que esconde una referencia directa a la procedencia del cabello utilizado durante años para las extensiones de la diva.

El momento muestra a Moria Casán conversando con Susana Giménez mientras aparecen dos mujeres albinas junto a otra persona sin cabello. Al verlas, la protagonista las señala y dice: "Las albinas". Inmediatamente, completa el comentario con una frase que convierte la situación en un guiño cargado de humor e incomodidad: "¡Ahí las rapan! Me muero"

Detrás de esa escena se encuentra una antigua versión relacionada con Miguel Romano, el histórico peluquero de Susana Giménez y responsable de su característico estilo. El profesional había contado públicamente que utilizaba cabello de personas albinas para preparar las extensiones con las que construía la reconocible melena rubia de la conductora.

La historia volvió a tomar fuerza en 2019, cuando Paola Romano, hija del estilista, habló en televisión sobre la manera en que supuestamente conseguían ese pelo. Según su relato, personas albinas acudían a la peluquería con el cabello muy largo, en ocasiones acompañadas por sus padres, y allí se lo cortaban para confeccionar las extensiones.

En aquel momento también trascendió que algunas de las personas involucradas habrían sido chicas de entre 10 y 14 años, quienes dejaban crecer el cabello hasta la cintura antes de cortarlo. Sin embargo, los detalles fueron cambiando con el paso del tiempo y quedaron ligados a diferentes relatos difundidos alrededor del trabajo de Romano.

Otra versión apareció en 2013, cuando circularon imágenes del peluquero cortándole el pelo a un hombre albino. Las fotografías fueron relacionadas con las extensiones de Susana Giménez y sumaron un nuevo capítulo a una historia que nunca dejó de despertar curiosidad por el particular origen atribuido a su cabellera.

Durante décadas, Miguel Romano fue una figura central en la construcción de la imagen pública de la conductora. El volumen, el color y las extensiones se transformaron en rasgos inseparables de su apariencia, por lo que cualquier revelación vinculada con el origen del cabello utilizado generaba inmediata repercusión.

Con esos antecedentes, el comentario de Moria Casán deja de ser una frase aislada y adquiere otro significado dentro de la serie. La producción decidió recuperar el viejo "mito" que acompañó a Susana Giménez durante años y convertirlo en una referencia que expone, con humor ácido, una de las historias más insólitas de la televisión argentina.