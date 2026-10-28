Marley sorprendió a Mirko con un extraordinario regalo al cumplir 9 años. El conductor compartió con sus seguidores en Instagram el momento en el que el pequeño recibía el obsequio.

El hijo mayor del conductor celebró su cumpleaños este martes 27 de octubre. Su papá se encargó de homenajearlo también en las redes. En un video, se lo ve a Mirko levantándose de dormir mientras su papá lo filma y le canta el feliz cumpleaños. También aparece cuando sopla la velita colocada en una chocotorta que el mismo agasajado preparó.

El increíble regalo que le obsequió Marley a Mirko por su cumpleaños: "Merecía algo especial"

Los mensajes de felicitaciones al pequeño no se hicieron esperar. Incluyeron los saludos de Susana Giménez y Alex Caniggia, entre otros famosos, sorprendidos por lo grande que estaba Mirko.

Horas después, Marley subió un video de su hijo mayor recibiendo un increíble regalo que sorprendió al cumpleañero. La filmación no estuvo exenta de bromas. Primero recibió como "regalo" una goma de borrar. El niño la recibió sonriendo, entendiendo enseguida que no era su verdadero obsequio. Enseguida, Marley lo invitó a buscar su verdadero regalo en algún lugar de la casa. Mirko recorrió distintos ambientes hasta que entró al living y lo encontró.

El verdadero regalo: dos simuladores de autos

Su sorpresa fue inmediata: se trataba de dos simuladores de autos de carrera. Al momento, Mirko se subió a uno de ellos y comenzó a jugar. "El regalo de este año fue realmente increíble", escribió Marley junto al video. "Su carita cuando pensó que era una goma de borrar", agregó.

El conductor de televisión destacó el gran desempeño que tuvo en el año escolar su hijo mayor. "Este es un año donde además de excelentes notas logró ser escolta de la bandera por su empatía y buen compañerismo", señaló. Y cerró: "Merecía algo especial. Feliz cumple Mirko, te amamos".