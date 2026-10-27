Marta Fort siguió cocinando mientras una conversación sobre el grupo de WhatsApp de MasterChef Celebrity tocaba una costumbre que ella también compartía. Juli Poggio se había sumado a las críticas por las fotos que algunos envían desde el gimnasio. Las opiniones se repartieron entre quienes defendían esas publicaciones y quienes preferían encontrarlas en otro espacio.

La China Ansa abrió el tema al preguntar: “¿Qué onda con que todos en el grupo mandan su foto en el gimnasio? ¡me vuelvo loca!”. Juli Poggio coincidió con la incomodidad de su compañera y reconoció: “Ay, sí, no, no, no entiendo eso. Me dan un poco de... un poquito de cringe”. La molestia estaba puesta en el contenido que se encontraban al abrir WhatsApp.

El detalle de las fotos llegó de boca de Ansa, que enumeró: “Mandan fotos en cuero, en bolas, piernas, bíceps, tríceps”. Su intervención incluyó una respuesta que podían dedicarles a quienes las mandaban: “¿Ustedes quieren que les pongamos 'che, qué fuerte que están'? Les ponemos”. Con esa ironía, planteó la posibilidad de que los mensajes fueran un pedido de elogios.

Pablo Giralt tomó el argumento de los elogios y defendió la idea de mostrar el resultado del entrenamiento. “A mí me gustaría. A mí me levanta eso. ¿Qué? ¿Está mal? Musculosa, para lucirse. ¿Qué? ¿Está mal?”. Su intervención dejó planteada la otra mirada de la charla: recibir un comentario favorable podía ser un estímulo, incluso dentro del grupo de compañeros.

Entonces Marta Fort puso su propia experiencia sobre la mesa. “Bueno, che, paren, que yo también mandé foto entrenando en el grupo”, avisó, al reconocerse entre quienes habían compartido una imagen desde el gimnasio. Desde ese lugar, defendió la posibilidad de mostrar el cuerpo: “Uno cuando entrena, cuando tiene buen cuerpo, ¿por qué no lo puede mostrar, chicos?”.

Juli Poggio insistió en que esas publicaciones tenían un lugar en Instagram. Al volver sobre el grupo, expresó qué prefería dejar afuera de esa conversación compartida: “Pero bueno, muéstrenlo en su Instagram. ¿Para qué lo mandan al grupo? Yo no quiero abrir el grupo y ver todos entrenando. ¿Qué les pasa?”.

La respuesta de Marta Fort fue directa: “Ay, bueno. No seas envidiosa”. El cruce dejó expuesta una diferencia sobre el público de esas fotos: compartirlas con los seguidores de una cuenta o enviarlas a un chat que todos los compañeros abren para conversar.