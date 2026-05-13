Sol Abraham volvió a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez no fue por una pelea dentro de Gran Hermano, sino por un desopilante blooper que ocurrió durante las grabaciones de Pasapalabra. La influencer participó de un especial del ciclo de Telefe junto a varios ex compañeros del reality y terminó sufriendo una fuerte caída que rápidamente se viralizó.

Todo ocurrió este martes 12 de mayo, cuando la ex hermanita se encontraba celebrando junto al resto de los invitados. En medio de la emoción, Sol Abraham intentó salir desde detrás de uno de los escritorios del estudio, pero no vio un escalón y terminó desplomándose frente a todos los presentes.

El momento fue compartido por la propia participante desde sus historias de Instagram. En el video se puede ver cómo tanto Iván de Pineda como Brian Sarmiento reaccionan sorprendidos y entre carcajadas ante el accidente. Afortunadamente, la caída no pasó a mayores y todo terminó en un divertido momento televisivo.

Lejos de dramatizar la situación, Sol Abraham se tomó el blooper con humor y acompañó las imágenes con una frase que hizo reír a sus seguidores: “Escalón: 1, yo: 0”. El clip no tardó en recorrer las redes sociales y muchos usuarios destacaron la espontaneidad de la ex jugadora de Gran Hermano Generación Dorada.

Pero el accidente en Pasapalabra no fue lo único que puso a Sol Abraham en tendencia durante las últimas horas. Días atrás, la joven protagonizó un explosivo cruce con Emanuel durante el debate del reality, en una discusión que rápidamente encendió las redes sociales.

Todo comenzó cuando Sol Abraham lo acusó de haberla traicionado dentro del juego. “¿Me quisiste clavar un puñal por la espalda y no pudiste?”, disparó sin filtros. Además, aseguró que el ex participante no soportaba que otras mujeres tuvieran liderazgo dentro de la casa y habló de una supuesta “jugada 3D”.

Sol Abraham preocupó a todos

Por su parte, Emanuel respondió con dureza y lanzó una frase que generó polémica entre los fanáticos del programa: “La única 3D es la que te fuiste por la puerta giratoria”. A medida que avanzaba el intercambio, ambos comenzaron a elevar el tono y el propio Big tuvo que intervenir para ordenar la discusión.

El enfrentamiento dejó opiniones divididas en redes sociales. Mientras algunos respaldaron a Sol Abraham por enfrentar a su ex compañero, otros consideraron que Emanuel manejó mejor la discusión y logró descolocarla. Lo cierto es que, entre caídas virales y fuertes cruces televisivos, la ex hermanita sigue siendo una de las figuras más comentadas del momento.