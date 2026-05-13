El clima en La Jugada, el streaming de Telefe, se volvió tenso luego de un inesperado cruce entre Mica Viciconte y Daniela Celis. Todo ocurrió mientras debatían sobre el presente de Gran Hermano y analizaban el rol de algunos participantes dentro de la casa más famosa del país.

La discusión comenzó cuando pusieron el foco sobre Lolo Poggio, uno de los jugadores apuntados por el fandom debido a su bajo perfil dentro del reality. Mientras algunas panelistas defendían su estrategia silenciosa, otras consideraban que no estaba aportando demasiado contenido al programa.

En ese contexto, Mica Viciconte decidió preguntarle directamente a Daniela Celis qué era lo que veía en el juego del participante. “Para vos, Dani, que la defendés tanto, ¿cuál es el juego de Lolo?”, lanzó la conductora, intentando profundizar en el análisis.

Sin embargo, la respuesta de Daniela Celis sorprendió por el tono filoso que utilizó en vivo. “¿No estás viendo Gran Hermano? ¿Por qué tengo que explicarte yo el juego de Lolo, que hace dos meses que estamos acá?”, respondió la ex participante del reality, generando incomodidad inmediata en el estudio.

Lejos de quedarse callada, Mica Viciconte reaccionó con fuerza y le marcó el límite delante de todos. “Escuchá una cosa, irrespetuosa: yo veo Gran Hermano y no le veo ningún juego a Lolo. Me parece que estás viendo un GH de otra generación. ¿Cuál es el juego de Lolo? ¡Tiempo, ya!”, retrucó sin filtro.

El momento rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde muchos usuarios tomaron partido por una u otra panelista. Mientras algunos respaldaron a Mica Viciconte por enfrentar la actitud de su compañera, otros defendieron a Daniela Celis y sostuvieron que el reality también necesita jugadores más tranquilos.

Fuerte cruce entre las conductoras de La Jugada

En medio del escándalo, volvió a tomar protagonismo el término “planta”, una expresión muy utilizada por los seguidores de Gran Hermano para definir a aquellos participantes que pasan desapercibidos dentro de la competencia y generan poco contenido.

La famosa “placa planta”, incorporada oficialmente en esta edición Generación Dorada de Gran Hermano, busca justamente poner en discusión a esos jugadores de bajo perfil. El primer eliminado bajo esta modalidad fue Tomy Riguera, cuya salida terminó consolidando esta nueva dinámica impulsada por el programa.