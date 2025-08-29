El Hipódromo de San Isidro se prepara para vivir una nueva edición del Lollapalooza Argentina, que en 2026 celebrará su décima primera entrega con un cartel musical que promete ser inolvidable.

La cita está programada para los días 13, 14 y 15 de marzo, cuando miles de fanáticos se congreguen para disfrutar de tres jornadas intensas de música en vivo, gastronomía y arte en uno de los escenarios más emblemáticos del país.

Line up cargado de estrellas

El anuncio oficial del lineup confirmó la presencia de figuras internacionales de gran renombre. Entre los cabezas de cartel se destacan Sabrina Carpenter, una de las sensaciones pop actuales, junto a la aclamada Lorde y el carismático Tyler, the Creator, quienes liderarán una grilla con diversidad de géneros y estilos.

Además, el festival contará con las actuaciones de bandas y artistas como Deftones, Chappell Roan, Turnstile, Skrillex, Doechii, Lewis Capaldi y el esperado regreso de Paulo Londra a los grandes escenarios. La programación se completa con propuestas internacionales como Interpol, DJO, Marina, Aitana y Men I Trust, entre otros.

La música nacional tendrá un papel destacado con la participación de artistas históricos y emergentes. Entre ellos sobresalen Ratones Paranoicos, representantes del rock argentino, y Massacre con su estilo alternativo. También se suman nuevas generaciones con Saramalacara, Militantes del Clímax, Ryan, Marttein, Mora Fisz y Spaghetti Western, aportando variedad y frescura al festival.

Como es tradición, el Hipódromo de San Isidro se transformará en una verdadera ciudad musical durante esos tres días, con espacios para shows en vivo, intervenciones artísticas y una propuesta gastronómica que complementará la experiencia única que ofrece Lollapalooza.

Para quienes no puedan asistir presencialmente, la transmisión en vivo estará asegurada a través de Flow, que ofrecerá el festival por sus cuatro canales exclusivos (605, 606, 607 y 608). Además, se incluirán entrevistas, acceso al backstage y los momentos más destacados de cada jornada para que nadie se pierda detalle.

Lollapalooza Argentina 2026 confirma su lineup.

Las entradas ya están disponibles en preventa exclusiva para clientes de Tarjeta AMEX del Banco Santander en la plataforma oficial de AllAccess, con la opción de pagar hasta en 6 cuotas sin interés. Posteriormente, se abrirá la venta general para todos los medios de pago.

Con este anuncio, la cuenta regresiva para el Lollapalooza Argentina 2026 comenzó oficialmente, anticipando una edición que promete superar todas las expectativas y consolidarse como una de las más grandes del festival en el país.