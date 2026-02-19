La alarma fue inmediata y cruzó generaciones. Durante la mañana comenzó a circular la versión de que el Indio Solari había sido internado por un accidente cerebrovascular. El dato generó preocupación en el ambiente artístico y entre seguidores históricos del músico, que reaccionaron con mensajes de apoyo antes de que hubiera confirmación oficial.

El primer mensaje que encendió la alerta fue publicado en redes por Ángel de Brito. Allí afirmó: "Anoche, Carlos Alberto Solari fue internando un sanatorio porteño, tras sufrir un ACV". La frase se replicó con velocidad y colocó nuevamente la salud del Indio Solari en el centro de la conversación pública

En ese mismo posteo agregó que "Tiene 77 años, y se encuentra bien atendido y acompañado por seres queridos", junto con el deseo de "pronta recuperación para uno de los artistas más importantes del rock nacional". El tono transmitía gravedad, aunque también intentaba aportar calma en medio de la incertidumbre.

Sin embargo, a medida que la versión se expandía, el entorno del músico salió a marcar distancia. A través de un mensaje difundido por Ari Lijalad, se transmitió una aclaración tajante: “La familia Solari desmiente esto y pide por favor que aclaremos que no tuvo ACV, que fue a realizar unos estudios por la enfermedad que atraviesa hace años”.

Minutos más tarde, desde las redes oficiales del propio Indio Solari se publicó un comunicado formal. “Queremos desmentir la información que se ha echado a rodar irresponsablemente respecto a que el Indio tuvo un ACV. La única verdad es que se está haciendo una serie de chequeos de rigor por indicación médica, y que su salud está estable”.

El texto añadió un cierre dirigido a quienes se preocuparon por la noticia: “Gracias por la preocupación. Lamentamos el susto innecesario en un día donde la atención debería estar puesta en otro lado”. Con ese mensaje, la familia buscó frenar la cadena de interpretaciones y ordenar el escenario informativo.

La salud del cantante es seguida de cerca desde 2016, cuando reveló públicamente su diagnóstico y dijo: "Mister Parkinson me está pisando los talones, pero acá estoy". Esta vez, el rumor avanzó más rápido que los hechos. La rectificación llegó después, para reinstalar serenidad en medio del ruido.