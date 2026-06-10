La despedida al Indio Solari sumó una imagen que golpeó de lleno a sus seguidores. Gastón Daus, amigo y cuidador del músico durante más de dos décadas, compartió una de las últimas fotos del artista con vida y abrió una puerta a su intimidad más sensible.

El impacto no estuvo puesto únicamente en la postal, sino en el mensaje que la acompañó. Lejos de una despedida pública o protocolar, Daus eligió contar el vacío cotidiano que dejó la ausencia del cantante dentro de la casa, en los espacios que compartieron durante tantos años.

Con una mezcla de dolor, incredulidad y amor, el hombre que lo acompañó de cerca escribió: “Hoy escuché: ‘¡Gavilán!’. Corrí a buscarte por toda la casa, pero no estabas. Entré a tu cuarto y ver tus cosas me rompió el alma, porque no estabas. Te extraño tanto, mi amigo. Te amo tanto tanto como nadie es capaz de imaginar”.

Esa frase fue la que terminó de darle otro peso a la foto. La imagen del Indio Solari, vista desde el recuerdo de alguien que formó parte de su círculo más cercano, dejó de ser solo un registro de sus últimos tiempos para convertirse en una escena atravesada por la ausencia.

A lo largo de su publicación, Gastón Daus también puso en palabras el vínculo que los unió durante 26 años. “Gracias por hacerme vivir los 26 años más lindos de mi vida, por compartir tanto y enseñarme el valor de la lealtad que juntos construimos todo este tiempo”, expresó en otro tramo de la despedida.

La relación entre ambos no se limitaba al cuidado diario. En su mensaje, el amigo del músico dejó ver una historia marcada por la confianza, la compañía y una lealtad construida lejos de las cámaras, en una intimidad que ahora quedó expuesta por la tristeza de la pérdida.

El cierre del posteo tuvo forma de promesa y reforzó el valor emocional de esa última imagen: “PD: Sigo siendo el Gavilán que va decir lo que vos querías, pero no podías. Te amo”. Por eso, entre los fanáticos, la foto quedó instalada como algo más que un recuerdo del Indio Solari, sino que funcionó como una muestra del lazo profundo que acompañó al artista hasta sus días finales.