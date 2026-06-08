La muerte del Indio Solari no solo abrió una despedida inmensa dentro del rock argentino. También instaló una pregunta inevitable alrededor de su patrimonio, un tema que el músico siempre manejó con extrema reserva y que ahora vuelve a generar interés por la dimensión artística, económica y simbólica de todo lo que construyó.

Aunque no existe una cifra oficial sobre la fortuna de Carlos Alberto Solari, distintas estimaciones difundidas en los últimos años ubicaron su patrimonio en cifras millonarias. Algunos cálculos periodísticos señalaron que podría superar los 20 millones de dólares, una suma que habría crecido con el paso del tiempo a partir de recitales, derechos de autor, regalías y reproducciones de su catálogo.

El propio Indio Solari, sin embargo, había tomado distancia de esas versiones cuando todavía se lo consultaba por su situación económica. Lejos de validar esos números, llegó a definirlos como "un total dislate", sin dar precisiones sobre sus bienes ni sobre el alcance real de su patrimonio personal.

El origen de esas estimaciones está ligado a una trayectoria excepcional. Después de la separación de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, el cantante sostuvo una convocatoria masiva como solista, con shows que reunieron a cientos de miles de personas y que quedaron entre los eventos más multitudinarios de la música argentina.

A eso se suma un punto central para entender el peso de la herencia: los derechos de autor. Las canciones que grabó con Los Redondos y luego con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado siguen generando regalías por reproducciones en plataformas, difusión en medios y distintos usos comerciales. Para la industria, se trata de uno de los catálogos más valiosos del rock nacional.

Bruno es hijo del Indio Solari.

En cuanto a los herederos, ante la falta de información pública sobre un eventual testamento, los nombres directos serían los de Virginia “Viru” Mones Ruiz, su esposa y compañera histórica, y Bruno Solari, su hijo. Ellos quedarían vinculados no solo al aspecto económico, sino también a la administración de una obra que tiene un peso cultural enorme.

La herencia del Indio Solari, de todos modos, excede cualquier cifra. Más allá de los bienes, las regalías y el valor de su catálogo, queda una marca artística que atraviesa generaciones y que seguirá viva en canciones, recitales recordados y una identidad ricotera que convirtió su obra en parte de la memoria popular argentina.