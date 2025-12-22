La noticia sobre Tini Stoessel encendió las alarmas en el mundo del espectáculo durante las últimas horas. La cantante habría tenido que someterse a una intervención quirúrgica en una reconocida clínica del barrio porteño de Belgrano, apenas horas después de sorprender al público con una aparición inesperada en el show de Miranda! en el Estadio Ferro, donde se la vio arriba del escenario con total normalidad.

Según trascendió, la operación se habría realizado este domingo 21 de diciembre por la mañana. La información fue difundida por el periodista Fede Flowers, quien utilizó sus redes sociales para contar detalles del procedimiento que rápidamente generaron preocupación entre los fanáticos de Tini Stoessel, atentos a cualquier novedad sobre la salud de la artista.

De acuerdo a lo que explicó Fede Flowers, la intervención estaría vinculada a un recambio de prótesis mamarias, a un año de haberse realizado la cirugía estética original. La operación se habría llevado a cabo cerca de las 10 de la mañana en la clínica Zabala, y Tini Stoessel habría ingresado acompañada por Rodrigo de Paul, quien permaneció junto a ella durante el proceso.

El periodista también remarcó que todo se manejó con un fuerte hermetismo y bajo estrictos protocolos de seguridad. “El ingreso y la hospitalización fueron bajo un máximo protocolo, pero la información está chequeada de primera fuente”, aseguró, llevando tranquilidad sobre el procedimiento, aunque confirmando que la cantante continúa internada para controlar su recuperación.

Cabe destacar que Tini Stoessel nunca habló públicamente sobre la cirugía estética que se realizó hace un año, aunque su cambio físico fue tema de conversación en redes y medios. Fiel a su estilo actual, la artista eligió no hacer declaraciones ni aclaraciones sobre su vida privada, manteniendo absoluto silencio respecto a esta nueva intervención.

Esta postura marca una diferencia con años anteriores, cuando Tini Stoessel solía salir a desmentir rumores o aclarar versiones sobre su vida personal. Tras un largo período de exposición mediática, la cantante decidió preservar su intimidad y evitar comunicados oficiales sobre cuestiones que no estén relacionadas con su carrera artística.

Sin embargo, al tratarse de un tema de salud que trascendió públicamente, los seguidores esperan algún mensaje que confirme que se encuentra en buen estado. Por el momento, Tini Stoessel no realizó publicaciones en redes sociales, algo poco habitual en ella, y Rodrigo de Paul mantiene el mismo perfil bajo, alimentando la expectativa sobre su evolución.