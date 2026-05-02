La participación de Brian Sarmiento en un stream de Telefe dejó un momento incómodo que rápidamente se volvió viral. Todo ocurrió durante una charla distendida con La Tora Lucila Villar, quien puso sobre la mesa un rumor que circulaba en el universo de Gran Hermano.

Sin rodeos, la conductora deslizó la versión con picardía: “Alguien dijo que si entraba te iba a dar besos. Que iba a entrar para sacarle el lugar a Danelik”. La frase sorprendió al exfutbolista, que intentó esquivar el tema con una respuesta breve.

“Dijo eso. No tengo ni idea de quién es”, lanzó Brian Sarmiento, visiblemente incómodo. Su reacción dejó en claro que no tenía intenciones de profundizar en una historia que ya venía generando ruido mediático.

Pero La Tora Lucila Villar fue por más y reveló el nombre detrás del comentario: Catalina Gorostidi. Fue entonces cuando el exjugador no pudo ocultar su gesto. “¿Catalina? Mmmm...”, respondió, dejando un silencio que dijo más que mil palabras.

La mención no fue casual. Tiempo atrás, la ex participante de Gran Hermano había sido contundente al hablar de su vínculo con él. “Si entro a la casa voy a tener sexo con Brian Sarmiento. Y no lo dudo”, había declarado sin filtros.

Incluso, Catalina Gorostidi reforzó esa versión en otras entrevistas: “Estuve con él antes de GH y cuando salí tuvimos unas cositas. Es muy carismático. En la cama es 10 de 10”. Sus palabras alimentaron el escándalo.

Mientras tanto, dentro del reality, Brian Sarmiento había construido un fuerte lazo con Danelik. Su salida dejó una huella emocional en la influencer, con despedidas cargadas de lágrimas y un vínculo que fue clave en el juego.

Ya afuera, el exfutbolista también generó debate tras una frase en el ciclo de Santiago del Moro. Las redes estallaron y hasta Laura Ubfal quedó en el centro de la polémica. Una vez más, el nombre de Brian Sarmiento quedó en boca de todos.